Татьяна Тарасова: «Кондратюк – интересный. Если в произвольной программе он будет делать все как надо, то, естественно, будет первым»

Татьяна Тарасова считает, что Кондратюк может выиграть этап Гран-при России.

На этапе в Магнитогорске после короткой программы лидирует Роман Савосин, Николай Угожаев – 2-й, Марк Кондратюк – 3-й.

«Все выступления мальчиков оценю очень высоко. Совершенно замечательное соревнование. В короткой программе мы увидели, что пробуют по два четверных. Отношусь к этому положительно.

Марк занял третье место, но это не важно, потому что это лишь короткая программа. Если он все будет делать как надо, то, естественно, будет первым. Кондратюк интересный.

Савосин – новый лидер? Рано говорить об этом. Лидер определится после чемпионата России», – сказала заслуженный тренер СССР.

Лидеры нашей фигурки делают трюки, но валятся. А судьи будто подставляют плечо