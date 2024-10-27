Татьяна Тарасова: «Кондратюк – интересный. Если в произвольной программе он будет делать все как надо, то, естественно, будет первым»
Татьяна Тарасова считает, что Кондратюк может выиграть этап Гран-при России.
На этапе в Магнитогорске после короткой программы лидирует Роман Савосин, Николай Угожаев – 2-й, Марк Кондратюк – 3-й.
«Все выступления мальчиков оценю очень высоко. Совершенно замечательное соревнование. В короткой программе мы увидели, что пробуют по два четверных. Отношусь к этому положительно.
Марк занял третье место, но это не важно, потому что это лишь короткая программа. Если он все будет делать как надо, то, естественно, будет первым. Кондратюк интересный.
Савосин – новый лидер? Рано говорить об этом. Лидер определится после чемпионата России», – сказала заслуженный тренер СССР.
Лидеры нашей фигурки делают трюки, но валятся. А судьи будто подставляют плечо
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Metaratings
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