Худайбердиева о дружбе с Ильиных: «Мы с ней такие родственные души. У нас очень похожие истории, у нас одинаковые мамы и травмы у нас тоже одинаковые»

Фигуристка Елизавета Худайбердиева рассказала о дружбе с Еленой Ильиных.

«Это моя мать, ха-ха. Я гордо заявляю, что это моя мать, она гордо заявляет, что я ее дочь. Мы с ней такие, как это называется, родственные души. У нас очень похожие истории, у нас одинаковые мамы и травмы у нас тоже одинаковые. В этом смысле мы с ней сошлись, и она, конечно, как опытная женщина, через многое прошедшая, мне всегда поможет советом. Я всегда с ней советуюсь.

Мы лучшие подруги не из разряда, что каждый день мы на связи. Но когда что-то – мы всегда можем встретиться и буквально на 40 часов без остановки, не спим, разговариваем. Мое, что-то такое на энергетическом уровне.

Лена – лапочка. Лена – мать троих детей, трех мальчиков. Еще и которая создает спектакли вместе с Сережей (Полуниным), и «Ледниковый». Она в какой-то момент отошла от фигурного катания, ушла в семью, поэтому мы с ней вместе спортсменками не были.

Я даже не помню, как мы с ней (начали общаться). В какой-то момент она мне написала, оказалось, что мы живем с ней рядом. И она такая: все, приезжай, я тебя жду. И я приехала – и осталась», – сказала Худайбердиева в подкасте «На два слова».