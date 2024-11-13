Елизавета Худайбердиева: «Быть женщиной очень дорого. Мне хочется кашемирчик на себя надеть, что-то хорошее, но 70% моего гардероба – это Wildberries»

Фигуристка Елизавета Худайбердиева рассказала, на что тратит деньги.

«Быть женщиной очень дорого. У меня дорогие сумки, дорогая обувь. Потому что обувь – это здоровье, ходить в плохой обуви – это плохо для человека с плоскостопием.

Мне хочется кашемирчик на себя надеть, что-то хорошее, но 70% моего гардероба – это Wildberries, Aliexpress. Я постоянно ищу что-то какое-то такое. Я очень такая яркая, интересная, у меня нет каких-то таких скучных вещей. У меня до недавнего времени не было даже треников и худи. У меня скорее какой-то классический стиль.

На вещи я тоже особо деньги не трачу. Косметолог – да, массажи – да. Самая дорогая часть бюджета, очень я люблю прийти, чтобы меня помяли, расслабили, намазали маслом, вот это вот все.

Так особо ни на что больше не трачу деньги.

Стоматолог – тоже огромная часть бюджета. Следите за здоровьем, я очень много над этим работаю. Следите за здоровьем зубов, потому что это очень дорого, но чем дальше вы затягиваете – тем хуже. Мне кажется, что по зубам человека определяют – и то, как он выглядит, и красота зубов – это важно.

Красивые белые здоровые зубы – это признак какого-то хорошего тона», – сказала Худайбердиева в подкасте «На два слова».