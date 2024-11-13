Елизавета Худайбердиева: «Фигурное катание – это не про то, что принимайте меня такой, какая я есть. Это вид спорта такой – нельзя нам быть полными»

Елизавета Худайбердиева высказалась о критике из-за веса в фигурном катании.

– Про «жирную», «жиробасину» ты даже писала сама. Неужели к тебе так обращались?

– Конечно. А почему я исключение? Не обязательно быть с лишним весом, чтобы так тебе говорили.

– А в каком случае тебе так говорили?

– Какие-то шуточки… Я всегда была такой… Маленькой я была пухленькой. Ну не была пухленькой, даже не знаю. Я была очень сильная, мышечная, жилистая. У меня родители такие коренастые. Они были полными, когда я была маленькая. Папа похудел на 40 кг из-за того, что я пришла как-то домой и расплакалась, у меня спросили почему, я сказала: у меня тренер пошутил над тем, что у меня толстые родители. И это так его сильно задело, что он начал худеть.

– А он не пошел морду бить тренеру?

– Ну это же шутка. За что бить? Это же было правдой. У меня папа правда был полный, и мама была. У меня мама сейчас вот тоже похудела на 40 кг – шикарно выглядит, красавица. Папа тоже в суперформе. В итоге-то им это помогло, они дольше проживут, слава богу.

– Проблема в том, что такой подход часто работает. Как это можно исправить, если это работает?

– А я поэтому и говорю, что и спорт, и фигурное катание – это не про то, что принимайте меня такой, какая я есть. Это вид спорта такой – нельзя нам быть полными, даже здоровыми нельзя быть в плане как обычные люди. Это эстетика, это красота. Когда прибавляется вес, у тебя сразу болят колени, болят суставы, болит спина. Тут надо быть худым.

– Как тренеру приводить ребенка в порядок, не унижая его?

– Объяснить. Зачем… ребенка в форму – это вообще очень… Я очень редко видела детей с лишним весом. Я когда пришла в 8 лет, была просто чуть-чуть не такая тощая, как все остальные. Дети, когда занимаются спортом, часто немножко дистрофики. В 8 лет – ну что такого? Из-за того, что тренер сказала моей маме: через 4 года она будет размером с вас.

Я с этим борюсь всю жизнь. И у мамы моей комплексы тоже всю жизнь из-за этого. Не надо было так говорить: «Она будет такая же толстая, как вы».

Если действительно есть какие-то проблемы – надо поговорить с родителями. Сказать: сходите к нутрициологу, к диетологу, может быть, на одну шоколадку меньше давайте; а если не едите шоколад и лишний вес есть, тогда точно к врачу нужно, – сказала Худайбердиева в подкасте «На два слова».