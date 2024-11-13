Елизавета Худайбердиева: «Если я не уважаю человека, я с ним поздороваюсь и никогда не буду разговаривать. Но таких очень мало»
– Можно сказать, что у тебя есть прям враги? Люди, которым ты руки не подашь?
– Враги… вот вообще, у тебя есть в жизни враги? Я тоже такой человек, чтобы были враги… Мы в компьютерной игре? Вроде как бизнес я ни с кем не делю.
– Ну к кому ты омерзение испытываешь?
– Омерзение? Есть люди, которых я не уважаю. Я так воспитана, что я всегда здороваюсь со всеми. Если я не уважаю человека, я с ним поздороваюсь и никогда не буду разговаривать. Но таких очень мало.
– А за что не уважаешь?
– За какие-то поступки. Я очень честная, к тому же я очень спокойно принимаю критику, могу даже извиниться перед кем-то. У меня нет никаких проблем с коммуникацией с людьми.
Я не понимаю, когда ко мне набиваются в друзья или хотят быть со мной в каких-то классных отношениях, но при этом… ладно говорить плохо – говорить про меня как угодно, но говорить то, чего не было, распускать сплетни…
– Какую самую грязную сплетню про тебя распускали?
– Ой, нет, такое не для эфира. Чего только не было! К лайтовым я спокойно отношусь. А были жесткие, когда я думала: ну ты, это все грани дозволенного и недозволенного переходит. Были неприятные штуки.
– Ну какой-нибудь пример приведи.
– Что были у меня какие-то там вмешательства всякие хирургические. Что у меня сделанный нос и вот это все. И это уже как бы, ладно.
– Аборт?
– Да. А мне 15 лет. И я думаю: ну ты зачем? Грязновато. Говорит: да я рядом на кресле сидел. И думаешь: ну ты что, больной?
– Ты этих людей обыгрывала, а они…
– Нет! В том-то и дело. Что самое страшное – это мужчины. Когда девчонки говорят, я думаю: ну, бог с тобой, – сказала Худайбердиева в подкасте «На два слова».
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