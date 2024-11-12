Худайбердиева о тренерах в детстве: «Сколько было шалопаев, на которых тратили деньги мои родители! Я сменила очень много групп»

Елизавета Худайбердиева рассказала, как ее родители платили «тренерам-шалопаям».

Чемпионка России в танцах на льду высказалась о ситуации с детским спортом.

«Сколько было этих шалопаев, на которых тратили деньги мои родители! Которые говорили: «Ваша дочь будет олимпийской чемпионкой».

И это до сих пор есть. Непонятно, кто его (детский спорт – Спортс’‘) регулирует, потому что федерация занимается сборной командой страны, а чтобы попасть в сборную, тебе нужно дорасти до 13 лет, начав кататься хотя бы в пять. И вот эти восемь лет – серая зона.

До 11 лет у меня было огромное количество тренеров-подкатчиков. Да и групп я очень много сменила. Как только начинали говорить «ваша дочь ленивая, поэтому у нее ничего не получается», родители сразу забирали меня из группы», – рассказала 22-летняя фигуристка в шоу «На два слова».

Худайбердиева выступает в дуэте с Егором Базиным. На прошлой неделе они выиграли этап Гран-при России в Красноярске.