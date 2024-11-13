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Александр Энберт: «Хочется от Фроловой увидеть элементы ультра‑си. Понятно, что не в огромном количестве, потому что у нее ставка и стратегия сделаны на чистые прокаты»

Александр Энберт заявил, что хотел бы увидеть ультра-си в исполнении Анны Фроловой.

10 ноября Фролова победила на этапе Гран-при России в Красноярске, Алина Горбачева заняла второе место, Софья Акатьева – третье. 

«Конечно, Анна Фролова прекрасна в своем образе. Это очень зрелое, женское, красивое, чувственное катание с интересными образами и постановками. Анна Фролова прекрасна, она выиграла два этапа.

Хочется от нее увидеть элементы ультра‑си. Понятно, что не в огромном количестве, потому что у нее ставка и стратегия сделаны на чистые прокаты. Как мы видим, на данный момент это выигрышная стратегия.

Классно смотреть программу, когда не отвлекаешься на ошибки, недокруты, падения. Она передает целостный образ, и это захватывает.

Стоит отметить попытку четверного сальхова Алины Горбачевой. Это важный шаг, потому что фигурное катание идет вперед, и четверные входят в арсенал многих спортсменов. Нужно пробовать, рисковать.

Не смотря на то, что четверной сальхов у Алины получился неидеально, она прекрасно продолжила программу, все остальные элементы выполнила блестяще. Если не пробовать на больших турнирах, то очень сложно потом взять и запрыгать четверные. Я думаю, это вопрос опыта выполнения этого элемента на турнирах.

На тренировках сделать — это одно дело, а на турнире — уже другое. Алина идет правильной дорогой. Ждем чистый прокат и интересную борьбу в будущем, — сказал Энберт.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
Александр Энберт
женское катание
logoМатч ТВ
Анна Фролова
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