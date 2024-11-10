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Анна Фролова: «Меня подстегнуло нахождение здесь Загитовой, Медведевой, Щербаковой и Трусовой. Я подумала: «Надо как-то себя продемонстрировать»

Анна Фролова высказалась о победе на этапе Гран-при России в Красноярске.

«Я не хочу себя нахваливать. Не надо меня сильно хвалить, потому что я начинаю неловко себя от этого чувствовать. Сейчас начало сезона. Надо не расслабляться и только набирать. 

Результатом довольна. Что первым Гран-при, что вторым. Здесь было труднее, откровенно говоря. Но я рада, что с борьбой, с помарками, с ошибками... Я знаю, что откатала не идеально, но грубых ошибок не допустила. 

И в моральном, и в физическом плане ощущается короткий перерыв (между стартами). Но мне, наверное, удобней вот так – на последних резервах организма, чтобы не было возможности взять три выходных старта. Мне нравятся выступления – с борьбой, они мне предают уверенности, что я цепляюсь, борюсь, каскад во второй половине спасаю. Понятное дело, что это ошибка, но радует тот факт, что я справляюсь и не опускаю руки. 

Меня подстегнуло нахождение здесь крутых спортсменок и красивых девушек – Алины Загитовой, Жени Медведевой, Анны Щербаковой, Саши Трусовой. Я вчера вышла перед прокатом, и у меня состояние было затуманенное. И я зацепилась глазами – Алина стоит, Саша, Аня и Женя сидят. И я подумала: «Ну, надо. Надо как-то себя продемонстрировать». Это, конечно, меня подстегнуло и замотивировало. Круто, что они здесь. 

Четверные прыжки? Я тренируюсь и выполняю ту работу, которую мне говорит делать мой тренерский штаб. Если они предложат подобную идею, естественно, я поддержу. 

То, что Алина (Горбачева) в произвольной меня обогнала, это справедливо, она классная, на тренировках четверные делала четыре из четырех. 

Сейчас готовлюсь к чемпионату России в Омске. К счастью, пока есть возможность отдохнуть», – сказала Фролова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФФККР
logoсборная России
женское катание
Анна Фролова
logoСерия Гран-при России
Красноярье
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