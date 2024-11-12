Загитова о спортивных навыках, полезных в жизни: «Могу закрыть ногой багажник и из-за хорошей реакции увереннее чувствую себя за рулем»

Алина Загитова назвала спортивные навыки, которые помогают ей как автолюбителю.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию дала интервью журналу Happy Kids.

– Какие навыки, приобретенные в спорте, помогают в учебе и работе? Есть ли что-то, что ты перенесла из спортивной дисциплины в свою повседневную жизнь?

– Упорство, терпение, настойчивость. Я могу закрыть ногой багажник и из-за хорошей реакции увереннее чувствую себя на дороге за рулем автомобиля, – ответила Загитова .