Загитова о спортивных навыках, полезных в жизни: «Могу закрыть ногой багажник и из-за хорошей реакции увереннее чувствую себя за рулем»
Алина Загитова назвала спортивные навыки, которые помогают ей как автолюбителю.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию дала интервью журналу Happy Kids.
– Какие навыки, приобретенные в спорте, помогают в учебе и работе? Есть ли что-то, что ты перенесла из спортивной дисциплины в свою повседневную жизнь?
– Упорство, терпение, настойчивость. Я могу закрыть ногой багажник и из-за хорошей реакции увереннее чувствую себя на дороге за рулем автомобиля, – ответила Загитова.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Happy Kids
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