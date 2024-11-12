Загитова о занятиях в свободное время: «Читаю книги, хожу на восстанавливающие процедуры»
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию дала интервью журналу Happy Kids.
– Что тебе больше всего нравится в профессии журналиста и ведущей?
– То, что ты можешь попробовать что-то новое, самореализоваться. Еще мне нравится сама атмосфера съемок, когда стоит много камер, микрофоны, свет, и как происходит сам процесс. <...>
– Есть ли какие-то увлечения или занятия, которые помогают тебе расслабиться и восстановить силы в свободное время?
– Читаю книги и хожу на восстанавливающие процедуры.
– Какие у тебя планы на будущее? Хочешь ли ты вернуться в спорт или сосредоточиться на других аспектах своей карьеры?
– Я живу моментом, здесь и сейчас. Не люблю загадывать на будущее, делаю то, что мне нравится. У меня нет цели, есть путь. Спорт присутствует в моей жизни по сей день, – ответила Загитова.
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