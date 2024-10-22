Софья Самоделкина опубликовала видео тренировки в США

Софья Самоделкина поделилась видео тренировки в США.

В середине октября казахстанская фигуристка прибыла на стажировку к Рафаэлю Арутюняну.

«Кто это такая?» Авербух отменил Самоделкину, ушедшую в Казахстан, хотя она катала в трех его шоу