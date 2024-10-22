Софья Самоделкина опубликовала видео тренировки в США
Софья Самоделкина поделилась видео тренировки в США.
В середине октября казахстанская фигуристка прибыла на стажировку к Рафаэлю Арутюняну.
«Кто это такая?» Авербух отменил Самоделкину, ушедшую в Казахстан, хотя она катала в трех его шоу
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: сторис Самоделкиной
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости