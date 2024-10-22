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Софья Самоделкина опубликовала видео тренировки в США

Софья Самоделкина поделилась видео тренировки в США.

В середине октября казахстанская фигуристка прибыла на стажировку к Рафаэлю Арутюняну.

«Кто это такая?» Авербух отменил Самоделкину, ушедшую в Казахстан, хотя она катала в трех его шоу

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: сторис Самоделкиной
Рафаэль Арутюнян
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женское катание
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