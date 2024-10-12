«Отправляюсь в интересное путешествие». Самоделкина вылетела на стажировку к Арутюняну

Софья Самоделкина вылетела на стажировку к Рафаэлю Арутюняну в США.

«Сейчас в самолете. Лечу из Казахстана. Через 5-6 часов буду в Стамбуле. Отправляюсь в интересное и познавательное путешествие. Впереди много нового и запоминающегося», – написала Самоделкина .