«Отправляюсь в интересное путешествие». Самоделкина вылетела на стажировку к Арутюняну
Софья Самоделкина вылетела на стажировку к Рафаэлю Арутюняну в США.
«Сейчас в самолете. Лечу из Казахстана. Через 5-6 часов буду в Стамбуле. Отправляюсь в интересное и познавательное путешествие. Впереди много нового и запоминающегося», – написала Самоделкина.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: соцсети Софьи Самоделкиной
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