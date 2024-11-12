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Ирина Роднина: «Загитова сама может распоряжаться своей жизнью. А чем больше мы будем совать туда нос, тем больше вреда нанесем»

Ирина Роднина призвала не лезть в личную жизнь Алины Загитовой.

Ранее заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Тамара Москвина дала олимпийской чемпионке Загитовой совет, как выбирать молодого человека.

«Надо купить большую линейку. А потом выбирать по душевному состоянию», – сказала Москвина в одном из влогов Первого канала с этапа Гран-при России в Красноярске.

«А что, найти вторую половинку – это главная цель? Думаю, желающих много. Но у нее, наверное, другие планы. Сколько ей лет-то? Почему считаете, что личная жизнь – это наличие мужчины? Это называется сексуальная жизнь, а не личная. Если есть такие проблемы, идите в фитнес-зал или бегайте.

Зачем мы хотим лезть в душу и жизнь этой девушки? Кто вам всем дает на это право? Считаю, она сама может распоряжаться своей жизнью. У нее есть семья, родители и люди, которым она доверяет. А чем больше мы будем совать туда нос, тем больше вреда нанесем. И обидим еще», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Роднина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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светская хроника
женское катание
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