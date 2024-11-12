Дробязко и Ванагас ждут ребенка

Фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас ждут ребенка.

Сегодня Региональный административный суд Вильнюса начал рассматривать жалобу Дробязко на лишение ее литовского гражданства.

«Мы очень долго ждали этого заседания и наконец дождались, надо сказать, что сделали это за три недели до родов, поэтому мне сегодня сложно сформулировать свои мысли», – цитирует Дробязко LRT.

52-летняя Дробязко и 54-летний Ванагас – бронзовые призеры ЧМ-2000 в танцах на льду, выступали за сборную Литвы.