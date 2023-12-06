Маргарита Дробязко: «Мы с Ванагасом никогда не были поклонниками четверных у девочек. Я хочу просто наслаждаться красивым катанием»

Дробязко и Ванагас скептически высказались о четверных прыжках в женском катании.

и – бронзовые призеры ЧМ-2000 в танцах на льду, выступали за сборную Литвы.

– Пять лет российское женское одиночное катание переживает бум популярности благодаря элементам ультра-си. Но в нынешнем сезоне четверных прыжков в женских соревнованиях почти нет. Вы регулярно выступаете в одних шоу с , поэтому хочу именно вас спросить – может ли эта уникальная фигуристка сохранить четверные во взрослом спорте?

Дробязко: Предсказать это, конечно, невозможно. Но когда мы смотрим на Камилу, которая уже выросла, оформилась и сохраняет прыжки на таком уровне, то даже не понимаем, как это возможно. Маленькие девочки – с ними все понятно. А то, что Камила и сейчас прыгает четверные – в этом сезоне, как я понимаю, пока только на тренировке...

– На этапе Гран-при в Москве своими глазами видел великолепный мощный четверной на разминке.

Дробязко: Правда, не понимаю, как Камила это делает с точки зрения физики. Часто девочки, вырастая и оформляясь, перестают прыгать, а она этот барьер перешла. И если Камила, повзрослев, сохранила этот набор прыжков, то что ей мешает сохранять его и в дальнейшем? Но другой вопрос – надо ли ей это?

– И об этом я тоже хотел спросить. Нынешняя серия Гран-при России открыла зрителям фигуристок, которые, не исполняя прыжков в четыре и три с половиной оборота, способны привлекать внимание великолепными программами. Это Ксения Синицына, Анна Фролова... Если тех фигуристок, которые двигаются в артистическом направлении, судьи стали бы достойно оценивать, понимая, что исполнять такие программы – тоже сложнейший труд, может, и не нужны бы стали четверные у девушек?

Дробязко: Я, наверное, не ошибусь, если скажу за нас двоих с Повиласом: мы никогда не были поклонниками четверных у девочек. Для нас неправильно, когда девочка заходит на четверной, падает и дальше не знает, как собрать свою программу. Я хочу просто наслаждаться красивым катанием, чтобы элементы были вписаны в программу и не мешали мне ее смотреть. А если человек сначала едет с нейтральным лицом, потому что он еще не прыгнул свой четверной, а потом только начинает кататься, когда он его исполнил – или не исполнил...

– И это всегда невооруженным глазом видно.

Дробязко: Именно. Если мне нужны элементы ультра-си, я лучше китайский цирк посмотрю. А фигурное катание я люблю за красоту, а не за четверные прыжки.

Ванагас: Говоря о том, что вы сказали по поводу судейства интересных программ: это то, что нас всегда очень возмущает. Мы смотрим чемпионаты мира и Европы и видим девушек или мальчиков, которые, может быть, не исполняют четверные, но делают потрясающие программы по хореографии и владению коньком, вызывающие у тебя мурашки по коже – и вдруг в оценках этого вообще не заметно. А после них выходят «буратины», какие-то роботы, прыгают и получают огромные баллы. Вот это для нас кошмар.