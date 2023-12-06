Маргарита Дробязко: «Мы с Ванагасом никогда не были поклонниками четверных у девочек. Я хочу просто наслаждаться красивым катанием»

Теги сборная России танцы на льду женское катание сборная Литвы Повилас Ванагас Маргарита Дробязко Камила Валиева Серия Гран-при России Фигурное катание

Дробязко и Ванагас скептически высказались о четверных прыжках в женском катании.

Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас – бронзовые призеры ЧМ-2000 в танцах на льду, выступали за сборную Литвы.

– Пять лет российское женское одиночное катание переживает бум популярности благодаря элементам ультра-си. Но в нынешнем сезоне четверных прыжков в женских соревнованиях почти нет. Вы регулярно выступаете в одних шоу с Камилой Валиевой, поэтому хочу именно вас спросить – может ли эта уникальная фигуристка сохранить четверные во взрослом спорте?

Дробязко: Предсказать это, конечно, невозможно. Но когда мы смотрим на Камилу, которая уже выросла, оформилась и сохраняет прыжки на таком уровне, то даже не понимаем, как это возможно. Маленькие девочки – с ними все понятно. А то, что Камила и сейчас прыгает четверные – в этом сезоне, как я понимаю, пока только на тренировке...

– На этапе Гран-при в Москве своими глазами видел великолепный мощный четверной на разминке.

Дробязко: Правда, не понимаю, как Камила это делает с точки зрения физики. Часто девочки, вырастая и оформляясь, перестают прыгать, а она этот барьер перешла. И если Камила, повзрослев, сохранила этот набор прыжков, то что ей мешает сохранять его и в дальнейшем? Но другой вопрос – надо ли ей это?

– И об этом я тоже хотел спросить. Нынешняя серия Гран-при России открыла зрителям фигуристок, которые, не исполняя прыжков в четыре и три с половиной оборота, способны привлекать внимание великолепными программами. Это Ксения Синицына, Анна Фролова... Если тех фигуристок, которые двигаются в артистическом направлении, судьи стали бы достойно оценивать, понимая, что исполнять такие программы – тоже сложнейший труд, может, и не нужны бы стали четверные у девушек?

Дробязко: Я, наверное, не ошибусь, если скажу за нас двоих с Повиласом: мы никогда не были поклонниками четверных у девочек. Для нас неправильно, когда девочка заходит на четверной, падает и дальше не знает, как собрать свою программу. Я хочу просто наслаждаться красивым катанием, чтобы элементы были вписаны в программу и не мешали мне ее смотреть. А если человек сначала едет с нейтральным лицом, потому что он еще не прыгнул свой четверной, а потом только начинает кататься, когда он его исполнил – или не исполнил...

– И это всегда невооруженным глазом видно.

Дробязко: Именно. Если мне нужны элементы ультра-си, я лучше китайский цирк посмотрю. А фигурное катание я люблю за красоту, а не за четверные прыжки.

Ванагас: Говоря о том, что вы сказали по поводу судейства интересных программ: это то, что нас всегда очень возмущает. Мы смотрим чемпионаты мира и Европы и видим девушек или мальчиков, которые, может быть, не исполняют четверные, но делают потрясающие программы по хореографии и владению коньком, вызывающие у тебя мурашки по коже – и вдруг в оценках этого вообще не заметно. А после них выходят «буратины», какие-то роботы, прыгают и получают огромные баллы. Вот это для нас кошмар.

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21 комментарий
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Можно просто смотреть шоу, Ледниковый период и наслаждаться. Можно ходить на балет и наслаждаться.
Спорт - это не только про наслаждение. Это ещё и быстрее, выше, сильнее.
+24
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+21
"Если мне нужны элементы ультра-си, я лучше китайский цирк посмотрю"... А если не нужны ультра-си, то можно бесконечные шоу бесконечно пересматривать...
Но что за спорт без покорения новых высот и выхода за пределы привычного???
+17
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+14
Короче, все не так, и Пападакисы, и буратины с четверными.🧐
+10
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+8
надо сказать что и без четверных прыжков у известного штаба девочки катают на высоком уровне... самые интересные и запоминающиеся программы у девиц - это штаб Этери Тутберидзе. Девочки знают куда деть руки, элементы программ, как правило, обыгрывают музыкальные акценты. Многие из них хочется потом пересматривать
+11
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+7
а я поклонница Большого спорта высших достижений. За просто красивым катанием можно и на шоу сходить
+8
-1
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Ну вот видите, пошла новая "политика партии", поскольку квадов у девушек нет в этом сезоне, то стали писать мол и не надо)))
+6
0
+6
Ответ Lina T.
"Если мне нужны элементы ультра-си, я лучше китайский цирк посмотрю"... А если не нужны ультра-си, то можно бесконечные шоу бесконечно пересматривать... Но что за спорт без покорения новых высот и выхода за пределы привычного???
Потихонечку начнут писать, что и тройные не надо... Судьи будут оценивать кто красивее руками машет)))
+6
-2
+4
Наверно, зелен виноград.
+5
-1
+4
А я хочу, чтобы и катание было, и интрига была в прыжковой части. Сегодня фигуристы и то, и то другое сочетают в себе
+4
0
+4
Это интервью, как будто, из другой реальности.
Почти все разговоры, ожидания, новости с тренировок и даже желания самих фигуристок это – Ультра-си!
Софьи Муравьёвой хватило только на один старт без 3А, на Втором уже нервы не выдержали, катать без риска уже не могут.
Зрители смотреть без Ультра-си тоже не могут.
Чистое катание это здорово, но чистое с Четверными! А без уже не так уж и здорово.
+2
-1
+1
В прошлый раз плюс Блинчику поставилв, в этот раз Ванессе - куда мир катится...
А вообще я была лучшего мнения о Маргарите и Ванагасе. То есть, наши буратины кого-то несправедливо обошли на ЧЕ? Кого интересно, неужели Шотт?
+1
0
+1
Для меня спорт- это адреналин : когда переживаешь за спортсмена, твое сердце замирает перед сложным прыжком, падает вниз после неудачи, выпрыгивает из груди при удачном прыжке, радуешься, огорчаешься прямо во время проката. Не люблю смотреть турниры в записи, когда уже знаешь результат( это касается не только ФК) , а мурашки - это дело такое. У кого то от одной фигуристки мурашки бегут, у кого то от другой, а еще лучше сходить за красотой на шоу, балет на льду. А спорт должен оставаться спортом, иначе сам смысл теряется.
+1
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Вот так потихоньку, все и начнут, говорить что думают 🤣
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Надо ей ехать в Литву и наслаждаться таким фигурным катанием
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не надо путать спорт , а ФК это именно спорт и танцы на льду
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Просто красивое катание можно смотреть на шоу . Когда у всех только тройные ,непросто чем-то удивить и выделиться .
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Понятно, что сейчас ценится чистое катание, но молодцы те фигуристки, которые идут на ультраси, рискуя медалями и травмами.
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Так, а зачем вообще смотреть тогда на прыжки? Вот есть танцы на льду, делайте одиночные соревнования там и смотрите сколько угодно.
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Правильно всё. Зачем нам китайский цирк? - нам китайский ципк не нужен.
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Ответ Оле-Лукойе
В прошлый раз плюс Блинчику поставилв, в этот раз Ванессе - куда мир катится... А вообще я была лучшего мнения о Маргарите и Ванагасе. То есть, наши буратины кого-то несправедливо обошли на ЧЕ? Кого интересно, неужели Шотт?
Кучвальску ,наверное. ссори , если не правильно фамилию написала
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