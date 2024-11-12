Наталья Хабибуллина возобновила тренировки на льду после травмы
Фигуристка Наталья Хабибуллина вернулась к тренировкам на льду после травмы.
Партнер Хабибуллиной Илья Княжук поранил лезвием конька колено Натальи на тренировке перед этапом Гран-при России в Казани.
Сегодня фигуристы поделились видео с тренировки на льду.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Хабибуллиной и Княжука
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