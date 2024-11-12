Наталья Хабибуллина возобновила тренировки на льду после травмы

Фигуристка Наталья Хабибуллина вернулась к тренировкам на льду после травмы.

Партнер Хабибуллиной Илья Княжук поранил лезвием конька колено Натальи на тренировке перед этапом Гран-при России в Казани. Сегодня фигуристы поделились видео с тренировки на льду.