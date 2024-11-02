Мозер о травме Хабибуллиной: «Партнер поранил Наташе колено лезвием конька, наложили три шва. Надеемся выступить в Санкт-Петербурге»
Нина Мозер рассказала о травме фигуристки Натальи Хабибуллиной.
Хабибуллина выступает в паре с Ильей Княжуком. Они были вынуждены сняться с этапа Гран-при России в Казани.
«Ребята прилетели в Казань, потренировались. Сегодня поехали на раскатку под музыку, и при приземлении Илья поранил лезвием конька колено Наташе.
Наложили три шва. Надеемся все-таки выступить в Санкт-Петербурге», – сказала тренер.
Этап Гран-при России в Санкт-Петербурге пройдет с 20 по 24 ноября.
Хабибуллина и Княжук снялись с Гран-при России в Казани из-за травмы партнерши. На этапе осталось две пары
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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