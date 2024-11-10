Хореограф Чистякова о произвольной Угожаева: «Можно представить, что Николай – амбассадор Yves Saint Laurent и сделал для них перформанс на льду»
Николай Угожаев победил на этапе Гран-при России в Красноярске. В произвольной программе он выступает под музыку из показа Yves Saint Laurent.
Хореограф Валерия Чистякова рассказала о постановке, ее слова передает корреспондент Спортс Майя Багрянцева.
«Идея программы – наша общая с Николаем Морошкиным, мы оба активно увлекаемся модой. Нам сразу понравилась и великолепная музыка, и визуальные образы из клипа модного дома – мы поняли, что это видео нас может вдохновить на классную постановку.
Мы добавили в программу какие-то узнаваемые моменты из моделлинга – мимику, жесты, позы. Я долго преподавала в модельной академии, поэтому мы с Николаем работали над позированием, чтобы фотографии с прокатов были тоже красивые – нам это тоже всегда важно, тут мелочей не бывает.
Николай – очень статный, красивый и высокий фигурист, на него реально перенести стилистику «от кутюр».
К новому сезону мы немного обновили саму программу – и сделали новый костюм. Его сшила неподражаемая Татьяна Волкова. За вдохновением мы тоже обратились к бренду YSL, и для референса нашли вот эту рубашку из весенней коллекции прошлого года. Мы только добавили яркости и сделали более акцентный цвет рубашки. Сразу стало понятно, что Коле этот стиль очень подойдет.
Последнее время высокая мода довольно активно сотрудничает с большим спортом – если вспомнить недавний показ Christian Louboutin вместе с французской сборной по синхронному плаванию. Так что можно представить, что у нас Николай – амбассадор Ив Сен Лоран и сделал для них перформанс на льду», – сказала Чистякова.
«Высокий, красивый, худой – пазлы сошлись». Новичок сезона разгромил звезд модным номером
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий