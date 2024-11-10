Хореограф Чистякова о произвольной Угожаева: «Можно представить, что Николай – амбассадор Yves Saint Laurent и сделал для них перформанс на льду»

Хореограф рассказала о программе фигуриста Угожаева под музыку из показа YSL.

Николай Угожаев победил на этапе Гран-при России в Красноярске. В произвольной программе он выступает под музыку из показа Yves Saint Laurent.

Хореограф Валерия Чистякова рассказала о постановке, ее слова передает корреспондент Спортс Майя Багрянцева.

«Идея программы – наша общая с Николаем Морошкиным, мы оба активно увлекаемся модой. Нам сразу понравилась и великолепная музыка, и визуальные образы из клипа модного дома – мы поняли, что это видео нас может вдохновить на классную постановку.

Мы добавили в программу какие-то узнаваемые моменты из моделлинга – мимику, жесты, позы. Я долго преподавала в модельной академии, поэтому мы с Николаем работали над позированием, чтобы фотографии с прокатов были тоже красивые – нам это тоже всегда важно, тут мелочей не бывает.

Николай – очень статный, красивый и высокий фигурист, на него реально перенести стилистику «от кутюр».

К новому сезону мы немного обновили саму программу – и сделали новый костюм. Его сшила неподражаемая Татьяна Волкова. За вдохновением мы тоже обратились к бренду YSL, и для референса нашли вот эту рубашку из весенней коллекции прошлого года. Мы только добавили яркости и сделали более акцентный цвет рубашки. Сразу стало понятно, что Коле этот стиль очень подойдет.

Последнее время высокая мода довольно активно сотрудничает с большим спортом – если вспомнить недавний показ Christian Louboutin вместе с французской сборной по синхронному плаванию. Так что можно представить, что у нас Николай – амбассадор Ив Сен Лоран и сделал для них перформанс на льду», – сказала Чистякова.

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