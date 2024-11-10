Ясмина Кадырова: «Смешанные эмоции, очень недовольна собой. Были досадные ошибки, на тренировках уже такого не происходит»

Фигуристка Кадырова заявила о недовольстве собой после Гран-при в Красноярске.

Ясмина Кадырова и Илья Миронов стали третьими в парном катании на этапе Гран-при России в Красноярске.

Кадырова : Смешанные эмоции, я очень недовольна собой. Были досадные ошибки, на тренировках уже такого не происходит. Нервничали на первом старте, сказалось, что это точка отсчета. Нам еще расти и расти.

– Сколько вы катаетесь вместе?

Кадырова : Меньше полугода. После первой тренировки были мысли, что должно получиться. Постановка программ происходила непросто. Раньше были у нас другие партнеры, для совместного вкатывания времени было мало.

Миронов : Обкатали много тренеров, поэтому у нас с Ясминой есть разные взгляды. Приходится находить компромисс.

– Насколько оцените готовность?

Миронов : 40%.