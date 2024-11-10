Ясмина Кадырова: «Смешанные эмоции, очень недовольна собой. Были досадные ошибки, на тренировках уже такого не происходит»
Фигуристка Кадырова заявила о недовольстве собой после Гран-при в Красноярске.
Ясмина Кадырова и Илья Миронов стали третьими в парном катании на этапе Гран-при России в Красноярске.
Кадырова: Смешанные эмоции, я очень недовольна собой. Были досадные ошибки, на тренировках уже такого не происходит. Нервничали на первом старте, сказалось, что это точка отсчета. Нам еще расти и расти.
– Сколько вы катаетесь вместе?
Кадырова: Меньше полугода. После первой тренировки были мысли, что должно получиться. Постановка программ происходила непросто. Раньше были у нас другие партнеры, для совместного вкатывания времени было мало.
Миронов: Обкатали много тренеров, поэтому у нас с Ясминой есть разные взгляды. Приходится находить компромисс.
– Насколько оцените готовность?
Миронов: 40%.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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