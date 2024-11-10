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Ясмина Кадырова: «Смешанные эмоции, очень недовольна собой. Были досадные ошибки, на тренировках уже такого не происходит»

Фигуристка Кадырова заявила о недовольстве собой после Гран-при в Красноярске.

Ясмина Кадырова и Илья Миронов стали третьими в парном катании на этапе Гран-при России в Красноярске.

Кадырова: Смешанные эмоции, я очень недовольна собой. Были досадные ошибки, на тренировках уже такого не происходит. Нервничали на первом старте, сказалось, что это точка отсчета. Нам еще расти и расти.

– Сколько вы катаетесь вместе?

Кадырова: Меньше полугода. После первой тренировки были мысли, что должно получиться. Постановка программ происходила непросто. Раньше были у нас другие партнеры, для совместного вкатывания времени было мало.

Миронов: Обкатали много тренеров, поэтому у нас с Ясминой есть разные взгляды. Приходится находить компромисс.

– Насколько оцените готовность?

Миронов: 40%.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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пары
Илья Миронов
logoЯсмина Кадырова
logoСерия Гран-при России
Красноярье
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