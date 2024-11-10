Горбачева с ошибкой исполнила четверной сальхов в произвольной программе на Гран-при в Красноярске

Алина Горбачева с ошибкой исполнила четверной сальхов в произвольной программе.

На Гран-при России в Красноярске фигуристка устояла после прыжка, но подставила вторую ногу на выезде.

За технику Горбачева набрала 79,62 балла, общая оценка за прокат произвольной – 147,30 балла.