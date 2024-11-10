Худайбердиева пожаловалась на лед во время Гран-при в Красноярске: «Не помню, чтобы три разминки танцоров катались без заливки»
Сегодня Худайбердиева и Егор Базин победили на этапе Гран-при России в танцах на льду.
– Мы немножко подслушали, что ты говорила после выхода со льда – жаловалась на качество льда? Что тебе не понравилось?
– Ну, я не помню, чтобы три разминки танцоров катались без заливки. И катаются три разминки только танцоры почему-то.
Вот я очень переживала за свой последний элемент – слайд, мы им заканчиваем программу. И в наших правилах в танцах на льду есть такой момент, что если будет какое-то такое «пошатывание» или что-то такое, судейская бригада может это расценить как «дедакшн», то есть как нарушение правил. Это потеря баланса.
Из-за того, что мы завершали сегодняшнюю программу танцевальную, лед не очень как бы «катил». Уже был закатанный, заезженный, много было снега – и вот я переживала. На самом деле не так, как задумано в целом, закончилась сегодня программа. Но слава богу, я думаю, там все хорошо было, – сказала Худайбердиева в эфире Первого канала.
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