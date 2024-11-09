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Елизавета Худайбердиева: «Есть мнение о застое в танцах, отсутствии конкуренции, но это все придумано. На каждом этапе по три разминки танцоров»

Елизавета Худайбердиева высказалась о конкуренции в танцах на льду в России.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при России в Красноярске (83,17 балла).

Базин: По сравнению с контрольными прокатами мы стали более техничными. Нам всегда говорили, что в начале сезона не надо смотреть на элементы, а концентрироваться на танце. Мы подтянули технику, эмоционально начало и конец стали более заряженными.

– Елизавета, ты начала вести свой блог, колонку. Помогает тебе деятельность журналиста?

Худайбердиева: Я стараюсь меньше переживать и зацикливаться на чем‑то, поэтому не возвожу в абсолют любую свою деятельность, потому что это будет мне мешать. Сама себя не признаюсь, что я журналистка, просто показываю закулисье фигуристов. Рассказываю, какие мы тут классные люди. Если кто‑то вовлекается в фигурное катание благодаря этому, я только рада.

Нужно успевать соскучиться по тренировкам, новые силы получать, мне мои увлечения дают мотивацию и помогают. Предрасположенность у меня такая была давно, я изначально вела Telegram‑канал на пять друзей. Все они говорили, что у меня прикольный слог, юмор. Все говорят, что работать со мной приятно, редактуру мои материалы почти не проходят в плане ошибок, так что за это глажу себя по головке, ха-ха.

Базин: И многим это нравится, многие признаются, что читают и следят.

– Елизавета, вы часто обращаете внимание на меньшую популярность танцев...

Худайбердиева: По лицам болельщиков видно, что они знают нас, а не просто ждут мальчиков и девочек из одиночного. Моя претензия к тому, что в медиа танцоров не так подсвечивают. Еще есть мнение о застое в танцах, отсутствии конкуренции, но это все придумано. На каждом этапе по три разминки танцоров, борьба будет не только на чемпионате России, но и за попадание туда.

– Егор, вам 29 лет. Не чувствуете себя старым?

Базин: На международных стартах люди катаются и в 35 лет. Горжусь тем, что только семь парней докатались до 30 лет за последние годы, горжусь, что подбираюсь к этому. Танцы – такой вид, где опыт помогает выражать эмоции.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
танцы на льду
logoЕгор Базин
logoЕлизавета Худайбердиева
logoСерия Гран-при России
Красноярье
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