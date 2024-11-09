Хаос у наших фигуристок: звезда Тутберидзе отстает, прима Плющенко хандрит – а кто лидер?

Этап Гран-при России в Красноярске в плане женского катания – как «группа смерти».

Такого состава по именам не было еще нигде, причем заранее предсказать победителя непросто, ведь здесь:

● перезапустившая карьеру Анна Фролова , которая уже забрала этап в Магнитогорске;

● один из лидеров прошлого сезона Алина Горбачева (2 серебра на Гран-при и топ-6 на чемпионате России);

● прима группы Плющенко Софья Муравьева – двукратный призер чемпионатов России;

● чемпионка России-2023 Софья Акатьева (на фото ниже) – главная надежда группы Тутберидзе как минимум до травмы.

Но зарубы в короткой программе почти не получилось.

1. Горбачева готовила к сезону четверной сальхов, но планы спутала травма – Алина пропустила почти два месяца и еле успела восстановиться к контрольным прокатам.

Ее ждали еще на втором этапе в Казани, но помешало повреждение голеностопа – в том числе и из-за этого состав в Красноярске получился таким мощным.

Но то ли травма все еще мешает, то ли просто нет нужной готовности – короткая программа у Горбачевой не получилась. Сорванный каскад с падением, явная просадка по эмоциям и артистизму отбросили ее на 6-е место.

Могло быть куда хуже (по технике Алина только 9-я), но спасли компоненты – пожалуй, больше за былые заслуги и за имя, чем по делу.

2. У Софьи Муравьевой похожая история – пропустила первый этап из-за травмы, но похоже, это не единственная ее проблема.

Непонятная история с тренировками (говорят, Софья сменила тренерскую группу из-за конфликта с Трусовой), странная притча от ее мамы, лайк под записью Арины Парсеговой про суд «Академией Плющенко» – возле Софьи в последнее время слишком много неясностей.

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На короткую Муравьеву привычно выводил Плющенко. Софья откатала чисто – без тройного акселя и с одним выражением лица на всю программу.

Проблемы с эмоциями заметили даже комментаторы – сегодня в паре с Гришиным на женском турнире работали Евгения Медведева и Анна Щербакова.

«Софья сегодня была немного скупа на эмоции, как будто сосредоточилась на исполнении элементов», – отметила Медведева.

Эмоции были только после финальной позы – Муравьева радостно махнула кулаком.

А потом рассказала, что еще и заболела: «На данный момент я хриплю, немножко болею, я на антибиотиках.

Тройной аксель в произвольной? Не знаю, если хотите – можете ждать, никому не запрещаю. Скорее всего, нет, по состоянию чисто катать уже будет хорошо».

3. Анна Фролова сейчас – как будто бы то самое «зрелое женское», о котором рассуждали, когда все турниры сносили ученицы Тутберидзе.

И если в прошлом сезоне от Фроловой многого не ждали, и ее 4-е место на ЧР было скорее неожиданностью, то теперь Анна превратилась в одного из фаворитов. В 19 лет и без ультра-си – вот такая реальность нынешней женской фигурки в России.

Фролова выиграла этап в Магнитогорске, но там в соперницах были Ксения Гущина и Ксения Синицына – тоже без четверных и тройных акселей, так что конкуренция явно не такая серьезная, как сейчас.

И опять Фролова выдала чистый прокат, хотя баллов набрала поменьше, чем в октябре. И знает почему: «Прокатом довольна. Он не идеальный, уже во время выступления понимала, где могла сделать лучше. В Магнитогорске по технике прокат был лучше и увереннее. Здесь были шероховатости на дорожке шагов».

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В Красноярске Фролова как будто бы заочно соревновалась в первую очередь с Муравьевой – все-таки обе хороши компонентами. Анна пока впереди – но всего на балл.

4. Софья Акатьева изначально виделась главной загадкой этого этапа – вообще непонятно, чего ожидать от фигуристки, которая пропустила прошлый сезон.

Два года назад Соня «Суперсоник» была на пике – выиграла чемпионат России с трикселем и двумя четверными. А потом получила стрессовый перелом – весь следующий сезон пришлось пропустить из-за рецидивов.

Вернулась Софья с тройными (но без акселя) и здорово повзрослевшей – ту 15-летнюю девочку, взявшую золото на ЧР, уже не узнать.

Возвращение далось тяжело – сорванный каскад откинул ее по технике. И тоже, как и Муравьева, Акатьева раскрыла эмоции лишь после проката – расстроилась из-за неудачи.

В Красноярск с ней приехал только Сергей Дудаков – Этери Тутберидзе стабильно пропускает российские турниры, если там нет Камилы Валиевой, да и Даниил Глейхенгауз куда-то пропал.

Дудакову вообще пока не везет на этом этапе: только накануне он успокаивал расстроенную Алису Двоеглазову после поражения в юниорском турнире.

Акатьева пока третья, но отставание уже солидное – 9 баллов от Фроловой и 8 от Муравьевой. Четверных в произвольной ждать не стоит, а значит по контенту все будут примерно на равных.

Неужели Фролова заберет второй этап подряд?

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

3-й этап

«Красноярье»

Красноярск

Женщины

Короткая программа

1. Анна Фролова – 74,68

2. Софья Муравьева – 73,47

3. Софья Акатьева – 65,37

4. Елизавета Куликова – 64,39

5. Валерия Овчинникова – 64,14

6. Алина Горбачева – 63,06

Фото: РИА Новости /Илья Наймушин; Maksim Konstantinov/Globallook Press/Global Look Press