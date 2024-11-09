Хаос у наших фигуристок: звезда Тутберидзе отстает, прима Плющенко хандрит – а кто лидер?
Этап Гран-при России в Красноярске в плане женского катания – как «группа смерти».
Такого состава по именам не было еще нигде, причем заранее предсказать победителя непросто, ведь здесь:
● перезапустившая карьеру Анна Фролова, которая уже забрала этап в Магнитогорске;
● один из лидеров прошлого сезона Алина Горбачева (2 серебра на Гран-при и топ-6 на чемпионате России);
● прима группы Плющенко Софья Муравьева – двукратный призер чемпионатов России;
● чемпионка России-2023 Софья Акатьева (на фото ниже) – главная надежда группы Тутберидзе как минимум до травмы.
Но зарубы в короткой программе почти не получилось.
1. Горбачева готовила к сезону четверной сальхов, но планы спутала травма – Алина пропустила почти два месяца и еле успела восстановиться к контрольным прокатам.
Ее ждали еще на втором этапе в Казани, но помешало повреждение голеностопа – в том числе и из-за этого состав в Красноярске получился таким мощным.
Но то ли травма все еще мешает, то ли просто нет нужной готовности – короткая программа у Горбачевой не получилась. Сорванный каскад с падением, явная просадка по эмоциям и артистизму отбросили ее на 6-е место.
Могло быть куда хуже (по технике Алина только 9-я), но спасли компоненты – пожалуй, больше за былые заслуги и за имя, чем по делу.
2. У Софьи Муравьевой похожая история – пропустила первый этап из-за травмы, но похоже, это не единственная ее проблема.
Непонятная история с тренировками (говорят, Софья сменила тренерскую группу из-за конфликта с Трусовой), странная притча от ее мамы, лайк под записью Арины Парсеговой про суд «Академией Плющенко» – возле Софьи в последнее время слишком много неясностей.
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На короткую Муравьеву привычно выводил Плющенко. Софья откатала чисто – без тройного акселя и с одним выражением лица на всю программу.
Проблемы с эмоциями заметили даже комментаторы – сегодня в паре с Гришиным на женском турнире работали Евгения Медведева и Анна Щербакова.
«Софья сегодня была немного скупа на эмоции, как будто сосредоточилась на исполнении элементов», – отметила Медведева.
Эмоции были только после финальной позы – Муравьева радостно махнула кулаком.
А потом рассказала, что еще и заболела: «На данный момент я хриплю, немножко болею, я на антибиотиках.
Тройной аксель в произвольной? Не знаю, если хотите – можете ждать, никому не запрещаю. Скорее всего, нет, по состоянию чисто катать уже будет хорошо».
3. Анна Фролова сейчас – как будто бы то самое «зрелое женское», о котором рассуждали, когда все турниры сносили ученицы Тутберидзе.
И если в прошлом сезоне от Фроловой многого не ждали, и ее 4-е место на ЧР было скорее неожиданностью, то теперь Анна превратилась в одного из фаворитов. В 19 лет и без ультра-си – вот такая реальность нынешней женской фигурки в России.
Фролова выиграла этап в Магнитогорске, но там в соперницах были Ксения Гущина и Ксения Синицына – тоже без четверных и тройных акселей, так что конкуренция явно не такая серьезная, как сейчас.
И опять Фролова выдала чистый прокат, хотя баллов набрала поменьше, чем в октябре. И знает почему: «Прокатом довольна. Он не идеальный, уже во время выступления понимала, где могла сделать лучше. В Магнитогорске по технике прокат был лучше и увереннее. Здесь были шероховатости на дорожке шагов».
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В Красноярске Фролова как будто бы заочно соревновалась в первую очередь с Муравьевой – все-таки обе хороши компонентами. Анна пока впереди – но всего на балл.
4. Софья Акатьева изначально виделась главной загадкой этого этапа – вообще непонятно, чего ожидать от фигуристки, которая пропустила прошлый сезон.
Два года назад Соня «Суперсоник» была на пике – выиграла чемпионат России с трикселем и двумя четверными. А потом получила стрессовый перелом – весь следующий сезон пришлось пропустить из-за рецидивов.
Вернулась Софья с тройными (но без акселя) и здорово повзрослевшей – ту 15-летнюю девочку, взявшую золото на ЧР, уже не узнать.
Возвращение далось тяжело – сорванный каскад откинул ее по технике. И тоже, как и Муравьева, Акатьева раскрыла эмоции лишь после проката – расстроилась из-за неудачи.
В Красноярск с ней приехал только Сергей Дудаков – Этери Тутберидзе стабильно пропускает российские турниры, если там нет Камилы Валиевой, да и Даниил Глейхенгауз куда-то пропал.
Дудакову вообще пока не везет на этом этапе: только накануне он успокаивал расстроенную Алису Двоеглазову после поражения в юниорском турнире.
Акатьева пока третья, но отставание уже солидное – 9 баллов от Фроловой и 8 от Муравьевой. Четверных в произвольной ждать не стоит, а значит по контенту все будут примерно на равных.
Неужели Фролова заберет второй этап подряд?
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25
3-й этап
«Красноярье»
Красноярск
Женщины
Короткая программа
1. Анна Фролова – 74,68
2. Софья Муравьева – 73,47
3. Софья Акатьева – 65,37
4. Елизавета Куликова – 64,39
5. Валерия Овчинникова – 64,14
6. Алина Горбачева – 63,06
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин; Maksim Konstantinov/Globallook Press/Global Look Press
Помню всех девочек из супертопов, которые проходили через трудности (Алина, Женя) и которых дико ругали за потерю формы. Еще смешнее вспоминать про хейт в адрес Лизы, Алены, Саши, Ани, Камилы, которые выходили в диком пубертате в новый сезон и ловили претензии за срыв ультра-си. Девочки, простите (хоть я никогда и не хейтила никого). Какие же вы все умницы и трудяги.
Сегодня бы ставил ее однозначно второй. Мура вполне была достойна первого места в КП.
И еще и обе Сонечки -это другой уровень простите презентации, это спектакль,действо на льду, так куда так запускать в космос Фролову-за какие такие заслуги?
есть только у Муры
Программа Акатьевой - самая красивая. Но, увы, ошибки свели почти на нет все усилия Софьи Акатьевой.
...очень мешали многословные комментарии Евгении. Вполне достаточно было комментариев Анны Щербаковой.