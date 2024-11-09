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Ирина Роднина: «В США очень дорого заниматься фигурным катанием, надо платить за все. Если брать в России первых номеров сборной, то у нас все почти бесплатно»

Ирина Роднина высказалась о стоимости занятий фигурным катанием в США и России.

«В США очень дорого заниматься фигурным катанием. Надо платить за все: за лед, тренера, поездки, участие в соревнованиях, костюмы, медицину, музыку и постановку программ. А если брать в России первых номеров сборной команды, то у нас это все почти бесплатно. Обычные спортсмены – другой вопрос.

Не знаю, насколько сейчас фигурное катание доступно в России – давно в этой сфере не работала. Есть детские школы, частные клубы, сборные и федерации, которые поддерживают, потом в различных регионах есть департаменты спорта, которые тоже поддерживают, но везде все разное.

Да, интерес к фигурному катанию в России несколько упал, но этот спад естественный. Он связан не только с нашим отсутствием на международной арене. Важна еще стоимость занятий и очень большая сложность.

Родители должны решить, будут ли они платить за образование и будущую профессию или за спорт и какой-то короткий период в нем», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка. 

Эмбер Гленн: «В США спорт действительно организован отдельно от государства. Заниматься фигурным катанием очень и очень дорого»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoИрина Роднина
деньги
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