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Эмбер Гленн: «В США спорт действительно организован отдельно от государства. Заниматься фигурным катанием очень и очень дорого»

Эмбер Гленн рассказала о дороговизне занятий фигурным катанием в США.

– Система фигурного катания отличается в зависимости от страны. В России и Китае больше роли государства. В США по-другому. Как ты прошла этот путь, приходилось ли тебе работать, чтобы продолжать кататься?

– Да, заниматься фигурным катанием – очень и очень дорого. Когда я пришла в спорт, мои родители не знали, что это будет так дорого. Мама у меня домохозяйка, а папа много работал. Так что, пока я росла, каталась в подержанных ботинках и лезвиях.

Мы везде пытались сэкономить – мои тренеры давали мне скидки. У меня был бесплатный лед, потому что мой тренер работал менеджером на катке. Поэтому в детстве я могла себе позволить кататься на коньках. Это было в Техасе.

Мне очень повезло, что родители старались всячески помочь. Когда я стала старше и попала в сборную США, то начала получать некоторое финансирование. Тебе уже не нужно участвовать в местных соревнованиях, где ты платишь за себя, а на международных соревнованиях за тебя платит сборная. Они покрывают все расходы.

Моей семье стало сильно легче. А потом, когда я еще повзрослела, начала тренировать сама. Я давала уроки, а затем эти деньги шли на платья, мои уроки и соревнования. И еще мне очень повезло с социальными сетями, с годами появилась возможность заработать на этом немного денег. Особенно кстати это было в первые дни пандемии, за это время я смогла накопить.

Все это, а также наличие хороших спонсоров на протяжении многих лет позволило мне выступать. Это позволило мне сосредоточиться только на тренировках, а также занимать все более высокие места на национальных стартах, заработать больше средств на костюмы, коньки и лед. Плюс призовые, тоже полезно, ха-ха. 

И поскольку сейчас я живу в Колорадо, у меня есть бесплатная физиотерапия и бесплатные персональные тренировки в Центре олимпийской подготовки. Я даже жила там какое-то время и каталась бесплатно, кормили меня там тоже бесплатно.

То есть после переезда туда я пошла еще дальше, смогла тратить больше денег на тренировки, платья и соревнования. Вы знаете, платья могут стоить несколько тысяч долларов, это больше десяти тысяч в год. Это очень, очень дорого, но, к счастью, я могу за них заплатить.

В США спорт действительно организован отдельно от государства. Было бы приятно получать госденьги. Но есть плюсы и в таком разделении, – сказала американская фигуристка.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoсборная США
женское катание
Эмбер Гленн
деньги
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