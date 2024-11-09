Анастасия Мишина: «В этом сезоне у нас стало меньше пар, но это не отменяет того, что все пары сильные, конкуренция сильная»

Анастасия Мишина высказалась о сильной конкуренции в российском парном катании .

Пара Мишина – Галлямов лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Красноярске с 78,69 баллами.

«В этом сезоне у нас стало меньше пар, но это не отменяет того, что все пары сильные, конкуренция сильная, даже притом что пар немного.

Нам повезло, что у нас на последние два этапа юниоры наши съездили, мы послушали от тренеров, что говорят судьи, жестко смотрят на тодес, на подкрутки внимательно смотрят, успели это наработать. Баллы сравнивать с разных соревнований не очень правильно и неточно, на каждом соревновании баллы немного отличаются», – отметила Мишина.

«Есть моменты, которые нужно улучшить, это третий старт для нас. До сих пор далеко не эталонный прокат, будем работать, продолжать готовиться к чемпионату России, набирать оптимальную форму. Голова, тело уже привыкают к этим переходам, шагам, музыке, к соревновательной обстановке», – добавил Александр Галлямов .