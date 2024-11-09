Анастасия Мишина: «В этом сезоне у нас стало меньше пар, но это не отменяет того, что все пары сильные, конкуренция сильная»
Пара Мишина – Галлямов лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Красноярске с 78,69 баллами.
«В этом сезоне у нас стало меньше пар, но это не отменяет того, что все пары сильные, конкуренция сильная, даже притом что пар немного.
Нам повезло, что у нас на последние два этапа юниоры наши съездили, мы послушали от тренеров, что говорят судьи, жестко смотрят на тодес, на подкрутки внимательно смотрят, успели это наработать. Баллы сравнивать с разных соревнований не очень правильно и неточно, на каждом соревновании баллы немного отличаются», – отметила Мишина.
«Есть моменты, которые нужно улучшить, это третий старт для нас. До сих пор далеко не эталонный прокат, будем работать, продолжать готовиться к чемпионату России, набирать оптимальную форму. Голова, тело уже привыкают к этим переходам, шагам, музыке, к соревновательной обстановке», – добавил Александр Галлямов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий