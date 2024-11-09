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Дмитрий Евгеньев: «Не ставим цели, что обязательно надо обойти Бойкову и Козловского, Мишину и Галлямова. Мы соревнуемся сами с собой»

Мухортова и Евгеньев прокомментировали выступление в короткой программе.

На этапе Гран-при России в Красноярске фигуристы набрали 73,88 балла и занимают 2-е место.

«Мы очень хотим конкурировать со всеми, не ставим цели, что обязательно надо обойти Бойкову и Козловского, Мишину и Галлямова. Мы соревнуемся сами с собой, главные соперники – это мы. Настя у нас упрямый комочек счастья, который пытается вывести меня из себя, но в конечном итоге делает меня счастливее», – сказал Дмитрий Евгеньев.

«Мы рады, что улучшили немного результат. Работали много, сегодня было немного волнительно, не знаю, с чем связано. Музыка заиграла, все стало хорошо. Со здоровьем дела идут гораздо лучше», – добавила Анастасия Мухортова.

«Это очень приятно, что нас сравнивают с такими великими спортсменами», – ответила Мухортова на слова, что их пару сравнивают с олимпийскими чемпионами Вэньцзин Суй и Цун Ханем.

«Хочется думать, что нас сравнивают с такими прекрасными фигуристами, олимпийскими чемпионами не потому, что мы тоже низкоросленькие, а потому что мы стараемся так же хорошо делать элементы. Если из-за роста, то придется нам еще поработать, конечно», – отметил Евгеньев.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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