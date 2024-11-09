«Мы рады приезжать на Гран-при Японии. Для всех фигуристов это маленький праздник». Чок и Бейтс о победе в танцах
Мэдисон Чок и Эван Бейтс прокомментировали свою победу на Гран-при Японии.
Американский дуэт набрал 215,95 балла в танцах на льду.
«Я так счастлива находиться здесь в Японии, на этой неделе мы дважды выступили великолепно. Отличное начало в преддверии следующей части сезона, на пути к финалу Гран-при в декабре.
Мы очень признательны публике. Она была потрясающей, и перед ней всегда приятно выступать», – сказала Чок.
«Наша первая победа на Гран-при Японии? Здорово было узнать, что мы взяли новый рубеж. Каждый раз, когда фигуристы попадают сюда, для всех нас это маленький праздник, мы рады приезжать именно на это соревнование. Для нас большая честь находиться здесь, и мы счастливы, что уезжаем домой с золотой медалью», – отметил Бейтс.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Golden Skate
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