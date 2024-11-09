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«Боюсь, мне рыжий не пойдет». Игнатов о том, готов ли перекраситься под Трусову

Фигуристы Макар Игнатов и Александра Игнатова (до замужества – Трусова) ответили на вопросы во влоге Алины Загитовой на Первом канале.

– Ты приехал сюда с Сашей, твоей женой. Это было ее решение или твое?

– Совместное. Не было такого, что Саша [сказала]: «Я поеду с тобой! Чтобы один – никуда!»

– Ты реально набрал форму.

– Тренируюсь хорошо. Как буду соревноваться – узнаем в ближайшие два дня.

– Ты не хотел перекраситься когда-нибудь в оранжевый цвет, под Сашу? Два рыжика будет.

– Нет. Боюсь, мне рыжий не пойдет, – ответил Игнатов.

Его супруга присутствует на этапе Гран-при России в Красноярске в качестве зрителя.

– Ты переживаешь больше, когда катается твой муж или когда ты сама выходишь на выступление?

– Это, наверное, очень разное. Просто когда я сама, я знаю, что все зависит только от меня, а здесь ничем я не могу помочь. Поэтому страшно.

– Но все же ты можешь подбодрить.

– Я стараюсь не мешать просто. Я на самом деле думаю, что каждый спортсмен по-своему настраивается, и я любила, чтобы никто не отвлекал особо. Поэтому я просто нахожусь рядом и, если он чего-нибудь попросит, тогда, конечно, я могу сказать, помочь парой слов. Но не то чтобы я как-то настраиваю.

– То есть пинок под зад не даешь?

– Нет, – ответила Трусова.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Первый канал
logoсборная России
мужское катание
logoАлина Загитова
logoМакар Игнатов
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoСерия Гран-при России
Красноярье
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