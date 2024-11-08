«Работаю над скоростью вращения и положением тела в воздухе». Хендрикс показала, как тренирует прыжки на удочке

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс показала, как работает над прыжками.

«Работаю над скоростью вращения и положением тела в воздухе», – написала спортсменка.

Хендрикс в текущем сезоне снялась с двух этапов Гран-при из-за неготовности к соревнованиям. Она панирует выступить на турнире Golden Spin в Загребе, который пройдет с 4 по 7 декабря.