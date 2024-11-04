Изабо Левито и Луна Хендрикс снялись с этапа Гран-при Финляндии
Изабо Левито и Луна Хендрикс не выступят на Гран-при Финляндии.
Имена фигуристок пропали из списка участниц турнира, который пройдет с 15 по 17 ноября в Хельсинки.
Бельгийка Хендрикс ранее снялась с этапа Гран-при Франции из-за неготовности к соревнованиям.
Американка Левито в текущем сезоне заняла третье место на этапе Гран-при США.
Первыми запасными являются итальянка Лара Наки Гутманн и представительница Южной Кореи Асун Юн.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ISU
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