Изабо Левито и Луна Хендрикс снялись с этапа Гран-при Финляндии

Изабо Левито и Луна Хендрикс не выступят на Гран-при Финляндии.

Имена фигуристок пропали из списка участниц турнира, который пройдет с 15 по 17 ноября в Хельсинки. Бельгийка Хендрикс ранее снялась с этапа Гран-при Франции из-за неготовности к соревнованиям. Американка Левито в текущем сезоне заняла третье место на этапе Гран-при США. Первыми запасными являются итальянка Лара Наки Гутманн и представительница Южной Кореи Асун Юн.