Алена Косторная: «Мне нравится смотреть, как катается Левито, есть в ней что-то цепляющее, завораживающее. Чуть-чуть вижу в ней себя»

Алена Косторная рассказала, что ей нравятся фигуристки Сакамото и Левито.

Японка Каори Сакамото выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Японии.

– Я в целом поклонница этой фигуристки. Мне нравится следить за ней, за ее образами, программами из сезона в сезон. Рада видеть практически любую Каори Сакамото на льду. В любом случае от нее идет энергетика.

Если от некоторых спортсменок... Они выходят, прыгают много, вращаются красиво, загибаются в три погибели, вроде и катят. Но они как будто чуть-чуть неживые. То тут – даже если происходит скованность, может, волнение от ответственности – все равно от нее идет сильная, мощная энергетика.

– И располагающая к себе. Можно ли говорить о том, что Каори – безоговорочный лидер сезона?

– На данную секунду – думаю, что да. Но нужно дождаться, пока все наберут хотя бы до серединки своего максимального диапазона.

– Появилась новость о том, что Луна Хендрикс снялась с этапа Гран-при, соответственно, пролетает мимо финала. Как ты считаешь, с чем может быть связан такой резкий спад бельгийки?

– Честно, не знаю. Нам остается только гадать. Я больше переживаю за Изабо Левито , она тоже мимо финала, очень жаль. Я очень люблю эту спортсменку.

Когда смотрю на нее – чуть-чуть себя вижу в катании. Мне так нравится смотреть, как она катается! Что-то есть в ней цепляющее, завораживающее. И мне очень обидно, что не получилось у нее в этом году, – сказала Косторная в эфире Okko.