Луна Хендрикс планирует выступить на турнире Golden Spin в Загребе

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс рассказала, когда вернется к соревнованиям.

Хендрикс снялась с обоих этапов Гран-при в этом сезоне из-за неготовности к соревнованиям.

«У меня было хорошее лето, и тренировки прошли успешно. Но, несмотря на это, я почувствовала, что прогресса нет. По мере приближения сезона давление росло. И это сыграло против меня», – сказала Хендрикс.

Фигуристка сообщила. что планирует выступить на турнире Golden Spin , который пройдет в Загребе с 4 по 7 декабря, а также намерена защищать титул чемпионки Европы в Таллине в конце января.