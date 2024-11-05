Луна Хендрикс планирует выступить на турнире Golden Spin в Загребе
Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс рассказала, когда вернется к соревнованиям.
Хендрикс снялась с обоих этапов Гран-при в этом сезоне из-за неготовности к соревнованиям.
«У меня было хорошее лето, и тренировки прошли успешно. Но, несмотря на это, я почувствовала, что прогресса нет. По мере приближения сезона давление росло. И это сыграло против меня», – сказала Хендрикс.
Фигуристка сообщила. что планирует выступить на турнире Golden Spin, который пройдет в Загребе с 4 по 7 декабря, а также намерена защищать титул чемпионки Европы в Таллине в конце января.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sporza
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