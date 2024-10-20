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Trophy Métropole Nice Côte d’Azur. Рид и Амбрулевичюс, Грин и Парсонс, Пэйт и Бай, Орихара и Пиринен выступят с произвольными танцами

20 октября танцевальные дуэты выступят с произвольными танцами на Кубке Ниццы.

ISU Challenger

Trophy Métropole Nice Côte d’Azur

Ницца, Франция

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 19:05 по московскому времени.

Вторая разминка

8. Эмезе Чишер – Марк Шапиро (Венгрия)

9. Жэнь Цзюньфэй – Син Цзянин (Китай) 

Третья разминка

10. Зикси Сяо – Линхао Хэ (Китай)

11. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия) 

12. Карла Мария Карл – Кай Хоферихтер (Германия)

13. Надя Башинска – Питер Бомон (Канада) 

14. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)

Четвертая разминка

15. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция) 

16. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)

17. Ева Пэйт – Логан Бай (США) 

18. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США) 

19. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва)

Положение после ритм-танца

1. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 77,96

2. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США) – 73,70

3. Ева Пэйт – Логан Бай (США) – 72,82

4. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 71,24

5. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция) – 69,30

6. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 67,77

7. Надя Башинска – Питер Бомон (Канада) – 60,02

8. Карла Мария Карл – Кай Хоферихтер (Германия) – 59,86

9. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия) – 55,41

10. Зикси Сяо – Линхао Хэ (Китай) – 55,32

11. Жэнь Цзюньфэй – Син Цзянин (Китай) – 55,04

12. Эмезе Чишер – Марк Шапиро (Венгрия) – 54,62

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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