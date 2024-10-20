Trophy Métropole Nice Côte d’Azur. Рид и Амбрулевичюс, Грин и Парсонс, Пэйт и Бай, Орихара и Пиринен выступят с произвольными танцами
Trophy Métropole Nice Côte d’Azur
Ницца, Франция
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 19:05 по московскому времени.
Вторая разминка
8. Эмезе Чишер – Марк Шапиро (Венгрия)
9. Жэнь Цзюньфэй – Син Цзянин (Китай)
Третья разминка
10. Зикси Сяо – Линхао Хэ (Китай)
11. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия)
12. Карла Мария Карл – Кай Хоферихтер (Германия)
13. Надя Башинска – Питер Бомон (Канада)
14. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)
Четвертая разминка
15. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция)
16. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)
17. Ева Пэйт – Логан Бай (США)
18. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США)
19. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва)
Положение после ритм-танца
1. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 77,96
2. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США) – 73,70
3. Ева Пэйт – Логан Бай (США) – 72,82
4. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 71,24
5. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция) – 69,30
6. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 67,77
7. Надя Башинска – Питер Бомон (Канада) – 60,02
8. Карла Мария Карл – Кай Хоферихтер (Германия) – 59,86
9. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия) – 55,41
10. Зикси Сяо – Линхао Хэ (Китай) – 55,32
11. Жэнь Цзюньфэй – Син Цзянин (Китай) – 55,04
12. Эмезе Чишер – Марк Шапиро (Венгрия) – 54,62
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