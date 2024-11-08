Эдуард Карартынян: «Результат соревнований не порадовал. Хотел побороться за самые высокие места, не удалось»

Эдуард Карартынян рассказал, что не рад своему результату на Гран-при России.

На этапе в Красноярске фигурист стал третьим среди юниоров, набрав 218,78 балла. Он прыгнул каскад четверной тулуп – тройной тулуп, а с четверного сальхова и тройного акселя упал.

«В целом результат этих соревнований не порадовал, потому что был готов, хотел бороться за самые высокие места, не удалось. В короткой программе было сильное волнение, может, потому что это первый этап. Я буду работать, стараться выполнять все на максимум.

Успешно выполненный лутц дал мне мотивацию еще дальше ехать. Идя на сальхов, я понимал, что мне не хватает скорости. Старался выйти из этого положения, сегодня не удалось это сделать, буду стараться, чтобы это больше не происходило.

Медали могут давать больше мотивации, я рад, что попал в тройку. Могло все сложиться иначе, конечно, не рад прокату, буду работать», – сказал Карартынян.