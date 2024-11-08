  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Елена Костылева: «Мне очень помогает поддержка тренеров. Будем работать дальше, вставлять два тройных акселя в произвольную программу»
49

Елена Костылева: «Мне очень помогает поддержка тренеров. Будем работать дальше, вставлять два тройных акселя в произвольную программу»

Елена Костылева рассказала о планах исполнять два тройных акселя в произвольной.

Фигуристка одержала победу среди юниорок на этапе Гран-при России в Красноярске. Она сделала тройной аксель с ошибкой на приземлении, а затем три четверных прыжка. 

«Тройной аксель я вставила буквально за три дня по этапа Гран-при. Сегодня не получилось, все равно очень довольна, хотя и был степ-аут.

После того, как я снялась [с московского этапа серии], неделю отдыхала. Подготовка была короткая, все сделали грамотно с тренерами, подошли на пике. Мне очень помогает поддержка тренеров, Евгений Викторович [Плющенко] сказал, что будем работать дальше, будем вставлять два тройных акселя в произвольную программу, в короткую тоже тройной аксель, будем делать короче заходы на сальхов.

Мне очень нравится в шоу, для меня это опыт катания на темной арене, когда на меня светит маленький прожектор», – сказала Костылева.  

«Мне нравится все в «Ангелах Плющенко». Все мне очень подходит. У нас есть подготовительные тренировки, раньше были только прокаты программ. <...>

Хочу еще поблагодарить Яну Александровну Рудковскую и всех моих тренеров, которые участвовали в моей подготовке, в «Ангелах Плющенко» и не только», – приводит слова Костылевой Sport24.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoЕвгений Плющенко
logoсборная России
женское катание
Елена Костылева
logoСерия Гран-при России
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Костылева исполнила три квада в произвольной на юниорском Гран-при России в Красноярске, Двоеглазова упала с лутца, но сделала каскад с тулупом
36сегодня, 08:26
⚡️ Гран-при России. «Красноярье». КМС. Костылева победила, Двоеглазова – 2-я, Принева – 3-я, Лебедева – 4-я
519сегодня, 08:24
Гран-при России. «Красноярье». КМС. Двоеглазова лидирует после короткой программы, Костылева – 2-я, Лебедева – 3-я
716вчера, 13:10
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Алена Косторная: «В России судейство строже, чем на международной арене. Минимальное пошатывание на выездах с прыжков, выбросов – жирненькие такие минусы»
1721 минуту назад
Гран-при Японии. Сакамото, Лью, Теннелл, Петрыкина и Куракова представят короткие программы
85сегодня, 09:50Live
Алиса Двоеглазова: «Расстроилась, не из-за второго места, а из-за самого проката. Старалась показать все лучшее, но не все получилось»
17сегодня, 09:25
Алена Принева: «Недовольна выступлениями. Сегодня была уверена, что сделаю четверные, но получились технические ошибки»
12сегодня, 09:20
Гран-при России. «Красноярье». КМС. Лазарев, Ковтун, Семков, Карартынян и Лукин покажут произвольные программы
16сегодня, 09:04Live
Алексей Железняков: «Если Косторная в положении, вернуться в большой спорт будет практически нереально»
25сегодня, 08:54
Гран-при Японии. Кагияма лидирует после короткой программы, Миура – 2-й, Цубои – 3-й, Грассль – 5-й, Браун – 10-й
89сегодня, 08:41
Костылева исполнила три квада в произвольной на юниорском Гран-при России в Красноярске, Двоеглазова упала с лутца, но сделала каскад с тулупом
36сегодня, 08:26
⚡️ Гран-при России. «Красноярье». КМС. Костылева победила, Двоеглазова – 2-я, Принева – 3-я, Лебедева – 4-я
519сегодня, 08:24
Любовь Рубцова: «Я уже выполняла четверные лутц, риттбергер, тулуп. Риттбергер выезжаю почти стабильно, но он у меня в большой недокрут»
5сегодня, 08:08
Ко всем новостям
Последние новости
Камила Валиева посетила хоккейный матч ЦСКА – «Спартак»
1сегодня, 09:10Фото
✍️ У подкаста «Чистый хвост» есть телеграм-канал – за кулисами соревнований, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!
вчера, 20:55
🎧 Шоу «Чистый хвост»: Загитова или Медведева – чье интервью хуже? Инсайды и мнения
вчера, 20:20
Боброва о программах Бойковой и Козловского: «По моему мнению, это две олимпийские программы. Рабочая, классная, четкая короткая и интересная, катучая, сложная произвольная»
2вчера, 13:59
Документальный сериал «Киборг» с участием Романа Костомарова выйдет на ТВ 10 ноября
вчера, 13:30Кино
Ветлугин о короткой программе под песню Агутина: «Это была постановка с целью покайфовать. Возможно, многим зрителям песня нравится»
86 ноября, 10:56
Артем Ковалев выступит на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге
55 ноября, 18:38
Осокина о возможном возвращении Валиевой: «У Камилы очень хорошие прыжки, хореография, есть изюминки. Ее будут все ждать»
215 ноября, 14:34
Виктория Синицина: «Сначала участие в «Ледниковом периоде» было под вопросом из-за плотного графика, но все же решила, что мне это интересно»
65 ноября, 09:42
Павел Ковалев: «До Олимпиады-2030 еще много времени, хотелось бы подумать о семье, о детях. Возможно, возьмем перерыв в следующем олимпийском цикле»
14 ноября, 10:20