Елена Костылева: «Мне очень помогает поддержка тренеров. Будем работать дальше, вставлять два тройных акселя в произвольную программу»
Фигуристка одержала победу среди юниорок на этапе Гран-при России в Красноярске. Она сделала тройной аксель с ошибкой на приземлении, а затем три четверных прыжка.
«Тройной аксель я вставила буквально за три дня по этапа Гран-при. Сегодня не получилось, все равно очень довольна, хотя и был степ-аут.
После того, как я снялась [с московского этапа серии], неделю отдыхала. Подготовка была короткая, все сделали грамотно с тренерами, подошли на пике. Мне очень помогает поддержка тренеров, Евгений Викторович [Плющенко] сказал, что будем работать дальше, будем вставлять два тройных акселя в произвольную программу, в короткую тоже тройной аксель, будем делать короче заходы на сальхов.
Мне очень нравится в шоу, для меня это опыт катания на темной арене, когда на меня светит маленький прожектор», – сказала Костылева.
«Мне нравится все в «Ангелах Плющенко». Все мне очень подходит. У нас есть подготовительные тренировки, раньше были только прокаты программ. <...>
Хочу еще поблагодарить Яну Александровну Рудковскую и всех моих тренеров, которые участвовали в моей подготовке, в «Ангелах Плющенко» и не только», – приводит слова Костылевой Sport24.
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