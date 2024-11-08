Елена Костылева: «Мне очень помогает поддержка тренеров. Будем работать дальше, вставлять два тройных акселя в произвольную программу»

Елена Костылева рассказала о планах исполнять два тройных акселя в произвольной.

Фигуристка одержала победу среди юниорок на этапе Гран-при России в Красноярске. Она сделала тройной аксель с ошибкой на приземлении, а затем три четверных прыжка.

«Тройной аксель я вставила буквально за три дня по этапа Гран-при. Сегодня не получилось, все равно очень довольна, хотя и был степ-аут.

После того, как я снялась [с московского этапа серии], неделю отдыхала. Подготовка была короткая, все сделали грамотно с тренерами, подошли на пике. Мне очень помогает поддержка тренеров, Евгений Викторович [Плющенко ] сказал, что будем работать дальше, будем вставлять два тройных акселя в произвольную программу, в короткую тоже тройной аксель, будем делать короче заходы на сальхов.

Мне очень нравится в шоу, для меня это опыт катания на темной арене, когда на меня светит маленький прожектор», – сказала Костылева .

«Мне нравится все в «Ангелах Плющенко». Все мне очень подходит. У нас есть подготовительные тренировки, раньше были только прокаты программ. <...>

Хочу еще поблагодарить Яну Александровну Рудковскую и всех моих тренеров, которые участвовали в моей подготовке, в «Ангелах Плющенко» и не только», – приводит слова Костылевой Sport24.