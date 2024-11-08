Алиса Двоеглазова: «Расстроилась, не из-за второго места, а из-за самого проката. Старалась показать все лучшее, но не все получилось»
Фигуристка стала второй на этапе Гран-при России в Красноярске. В произвольной программе она упала с четверного лутца, но сделала каскад с четверным тулупом.
«Конечно, расстроилась, не из-за второго места, а из-за самого проката. На тренировках много работала, от этого и пошли эмоции. Старалась показать все лучшее, к сожалению, не все получилось.
У всех по-разному, надо ловить себя, ловить ощущения в прыжках, особенно четверных. Смотреть и по весу, и по росту. Но рост мне пока не мешает.
Наверное, с возрастом приходит – я взрослею, начинаю понимать образы. Интересно и судьям смотреть, и зрителям, когда есть программа, не только на прыжках концентрируешься, а раскрываешь ее.
У меня давно есть мечта побывать в Париже, Эйфелеву башню посетить. С детства, наверное, смотрела только мультик «Леди Баг», если говорить о чем-то французском», – сказала Двоеглазова после проката.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий