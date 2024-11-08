Алена Принева: «Недовольна выступлениями. Сегодня была уверена, что сделаю четверные, но получились технические ошибки»
Принева осталась недовольна своими прокатами на Гран-при России в Краноярске.
Фигуристка заняла третье место по итогам этапа, набрав 199,13 балла.
«Я недовольна выступлениями... В короткой упала с флипа, не совсем понятно, почему. Раньше его не срывала в короткой. На тренировках произвольная была хорошей, сегодня была уверена, что сделаю четверные, но вот получились технические ошибки. Я не особо волновалась, легкое волнение было, но не такое, чтобы на ногах не стоять.
Привыкла к команде Этери Тутберидзе, местами бывает тяжело, но в основном чувствую в новом коллективе себя хорошо. Отличия от предыдущей команды — стала выше интенсивность, все быстрее, четче, больше связок, прыжков. Я могла сделать четверные, но не сделала, нужно больше тренировать их, чтобы не было технических ошибок», – сказала Алена Принева.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
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