Алена Принева: «Недовольна выступлениями. Сегодня была уверена, что сделаю четверные, но получились технические ошибки»

Принева осталась недовольна своими прокатами на Гран-при России в Краноярске.

Фигуристка заняла третье место по итогам этапа, набрав 199,13 балла.

«Я недовольна выступлениями... В короткой упала с флипа, не совсем понятно, почему. Раньше его не срывала в короткой. На тренировках произвольная была хорошей, сегодня была уверена, что сделаю четверные, но вот получились технические ошибки. Я не особо волновалась, легкое волнение было, но не такое, чтобы на ногах не стоять.

Привыкла к команде Этери Тутберидзе, местами бывает тяжело, но в основном чувствую в новом коллективе себя хорошо. Отличия от предыдущей команды — стала выше интенсивность, все быстрее, четче, больше связок, прыжков. Я могла сделать четверные, но не сделала, нужно больше тренировать их, чтобы не было технических ошибок», – сказала Алена Принева .