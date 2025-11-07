  • Спортс
  • Александр Жулин: «Кого считать победителем чемпионата Европы-2022 теперь? Валиева же была в этот момент чистая. И она для меня остается победительницей»
20

Жулин заявил, что Валиева является для него победительницей чемпионата Европы.

Тренер Александр Жулин отреагировал на решение ISU лишить российскую фигуристку Камилу Валиеву золота чемпионата Европы. 

Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил итоги чемпионата Европы 2022 года по фигурному катанию, признав победительницей Анну Щербакову. 

«А что от них еще можно ожидать? Тут все понятно давно: как над страной издеваются, так и над Камилой это делают. Тут все звенья одной цепи. Политика и спорт перемешались.

Очень жаль. Девочку затравили до конца. Окончательно. Кого считать победителем чемпионата Европы-2022 теперь? Камила же была в этот момент чистая. И она для меня остается победительницей.

Ей надо теперь оттолкнуться и идти вперед», — сказал Жулин.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
