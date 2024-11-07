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Вайцеховская о Косторной: «В голову настойчиво лезет мысль, что и эта фигуристка исчерпала ресурс — пала жертвой системы, как и все ее предшественницы»

Елена Вайцеховская высказалась о намерении Косторной и Куницы пропустить два сезона.

«Алена Косторная — еще одно имя, которого лишается российское фигурное катание, и это, конечно же, большая потеря, не слишком позволяющая верить в возвращение через два года.

Потеря не для Алены — она прекрасно умеет просчитывать любую ситуацию и вряд ли поставила бы спорт на паузу, не имея на это причин, перевешивающих всё остальное. Просто любую приостановку карьеры хочется прежде всего рассматривать с точки зрения именно спортивных перспектив. Но есть ли они?

Против пары Косторная/Куница слишком сильно играет время: через два года начнется новый олимпийский цикл, и если в этом сезоне фигуристы отлично выглядели и технически находились на топ-уровне, не уступая соперникам в сложности, в следующем четырехлетии в парном катании наверняка (и уже массово) появятся более молодые, более здоровые и более навороченные по контенту пары.

Вплоть до сентября мне казалось, что Аленой очень сильно двигала мысль: «Я не хуже!» Восстанавливая кондиции спустя два сезона, фигуристка наверняка столкнется с пониманием, что догонять ушедший поезд ей становится не по силам. И тогда спорт точно потеряет для нее всякий смысл.

Возможно, кстати, что уже потерял, просто об этом пока сложно сказать вслух. Но сейчас в голову настойчиво лезет мысль, что и эта фигуристка исчерпала ресурс — пала жертвой системы, как и все ее предшественницы, как звездные, так и не слишком.

Но чисто по-человечески лично мне хочется, чтобы Алёна была счастлива, чтобы и у нее, и у Гоши сбывались самые заветные желания. Почему-то кажется, что внутри их семьи этих желаний сейчас гораздо больше, чем на соревновательном льду», – написала Вайцеховская. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Елены Вайцеховской
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Елена Вайцеховская
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Георгий Куница
logoАлена Косторная
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