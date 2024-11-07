Татьяна Тарасова считает, что Алена Косторная «дурит» болельщиков.

Ранее Косторная и ее партнер Георгий Куница сообщили, что пропустят два ближайших сезона.

«Косторная и Куница сами не знают, что говорят. Кто такая вообще Алена, что она тут что-то заявляет? Не будут кататься — и не будут кататься. Мы не пропадем без них.

Меня интересуют только те, кто участвует в соревнованиях. Кто участвует, тот и есть в спорте. Я не гадалка, чтобы понять, какие у них личные дела и смогут ли они вернуться спустя два сезона.

Без них фигурное катание ничего не потеряет, без меня оно уже тоже ничего не потеряет, потому что мне уже много лет.

С чего они взяли, что российское фигурное катание держится на них? Алена дурит вас, а вы ведетесь. Ее дело кататься, не хочет кататься — пусть не катается. Год, два, десять — ничего у нас не произойдет без них», — сказала Тарасова.