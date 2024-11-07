  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Татьяна Тарасова: «Косторная и Куница сами не знают, что говорят. Не будут кататься — и не будут кататься. Алена дурит вас, а вы ведетесь»
13

Татьяна Тарасова: «Косторная и Куница сами не знают, что говорят. Не будут кататься — и не будут кататься. Алена дурит вас, а вы ведетесь»

Татьяна Тарасова считает, что Алена Косторная «дурит» болельщиков.

Ранее Косторная и ее партнер Георгий Куница сообщили, что пропустят два ближайших сезона. 

«Косторная и Куница сами не знают, что говорят. Кто такая вообще Алена, что она тут что-то заявляет? Не будут кататься — и не будут кататься. Мы не пропадем без них.

Меня интересуют только те, кто участвует в соревнованиях. Кто участвует, тот и есть в спорте. Я не гадалка, чтобы понять, какие у них личные дела и смогут ли они вернуться спустя два сезона.

Без них фигурное катание ничего не потеряет, без меня оно уже тоже ничего не потеряет, потому что мне уже много лет.

С чего они взяли, что российское фигурное катание держится на них? Алена дурит вас, а вы ведетесь. Ее дело кататься, не хочет кататься — пусть не катается. Год, два, десять — ничего у нас не произойдет без них», — сказала Тарасова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
logoТатьяна Тарасова
logoсборная России
пары
Георгий Куница
logoАлена Косторная
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Леонова о Косторной и Кунице: «Сомневаюсь, что произойдет возвращение. В очень редких случаях удается это сделать»
29вчера, 18:30
Косторная и Куница пропустят два сезона: «Нужно заняться некоторыми своими делами. Мы хотим кататься и не завершаем карьеру»
308вчера, 14:57
Деанна Стеллато-Дудек: «Косторная всегда была особенной фигуристкой. Ни одна женщина не сможет кататься как Алена»
3625 октября, 09:55
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Вайцеховская о Косторной: «В голову настойчиво лезет мысль, что и эта фигуристка исчерпала ресурс — пала жертвой системы, как и все ее предшественницы»
612 минут назад
Гран-при России. «Красноярье». КМС. Лазарев, Карартынян, Лукин, Семков, Ковтун выйдут на лед с короткими программами
1218 минут назадLive
Гран-при России. «Красноярье». КМС. Двоеглазова лидирует после короткой программы, Костылева – 2-я, Лебедева – 3-я
59128 минут назад
Денис Ходыкин: «Меня не ранили комментарии о весе, больше задевало, когда говорили, что я плохой партнер. Я с этим не согласен»
337 минут назад
Елизавета Худайбердиева: «Сегодня все понимают: танцы на льду — сложно, почетно и красиво. Раньше уйти в танцы приравнивалось к наказанию и посвящению в лохи»
439 минут назад
Худайбердиева о выборе танцев на льду: «Родители отреагировали очень негативно. Папа выступал против задранных юбок и мальчика рядом»
344 минуты назад
Ходыкин о работе с Липницкой: «Юлия – требовательный тренер. Она построже, чем мои тренеры в парах»
51 минуту назад
Ходыкин о завершении карьеры: «У меня нет возможности кататься до 40 лет и иметь стабильный доход от спорта»
56 минут назад
Аделина Галявиева: «Мне приятно видеть побольше программ от взрослых женщин, которые не стесняются своей сексуальности. Как Луна Хендрикс»
10сегодня, 12:32
Екатерина Боброва: «Петросян выходит, и она на льду киллер — в хорошем смысле этого слова, насколько это возможно»
5сегодня, 12:16
Ко всем новостям
Последние новости
Документальный сериал «Киборг» с участием Романа Костомарова выйдет на ТВ 10 ноября
8 минут назадКино
Ветлугин о короткой программе под песню Агутина: «Это была постановка с целью покайфовать. Возможно, многим зрителям песня нравится»
8вчера, 10:56
Артем Ковалев выступит на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге
55 ноября, 18:38
Осокина о возможном возвращении Валиевой: «У Камилы очень хорошие прыжки, хореография, есть изюминки. Ее будут все ждать»
215 ноября, 14:34
Виктория Синицина: «Сначала участие в «Ледниковом периоде» было под вопросом из-за плотного графика, но все же решила, что мне это интересно»
65 ноября, 09:42
Павел Ковалев: «До Олимпиады-2030 еще много времени, хотелось бы подумать о семье, о детях. Возможно, возьмем перерыв в следующем олимпийском цикле»
14 ноября, 10:20
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартовал в октябре в Магнитогорске, ЧР пройдет в декабре в Омске
1984 ноября, 05:00
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2024/25: взрослый Гран-при стартовал в октябре, ЧМ пройдет в марте
414 ноября, 05:00
Расписание «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: старт в октябре на Гран-при и финал на челленджах в марте
24 ноября, 04:20
Лутфуллин о программе «Любовь с первого взгляда»: «Было ли такое в жизни? Да. Как познакомились с девушкой, я ей часа через три сказал: переезжай ко мне»
53 ноября, 11:30