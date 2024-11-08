Лопарева о российских танцах на льду: «Россиян и правда не хватает. Я была приятно удивлена уровнем всех пар на контрольных прокатах»

Французская фигуристка Евгения Лопарева оценила уровень танцев на льду в России.

Лопарева выступает в дуэте с Жоффре Бриссо.

– Вы следите за российскими стартами?

– Периодически смотрю, правда, чаще всего не соревнования, а контрольные прокаты перед стартом сезона. Смотрела их в сентябре.

– На ваш взгляд, лучшие российские дуэты могли бы составить серьезную конкуренцию на международном уровне? Их не хватает?

– Россиян и правда не хватает. Я была приятно удивлена уровнем всех пар, реально всех, кто был на контрольных прокатах. Приятно смотреть на ребят, с которыми я когда-то в группе вместе каталась. Тогда они были еще малышами, а сейчас взрослые спортсмены, серьезные вещи показывают. Так что международные соревнования в какой-то степени обделены. Российские дуэты всегда были в мировом топе, котировались очень высоко. В России всегда готовили и готовят пары высокого уровня.

Изоляция влияет на перспективы, как минимум на рейтинг. Если ты долго не выступал на международном уровне, то у тебя будет низкий рейтинг. Чтобы вернуться на высокие позиции, необходимо преодолеть определенный путь. Но у российских танцев достаточно высокий уровень, и россияне однозначно смогут навязать приличную конкуренцию.

– Какие конкретно пары из России вам наиболее интересны? Степанова с Букиным или кто-то еще?

– В каждой паре увидела что-то особенное – либо постановка программы, либо какие-то отдельные элементы, даже у молодых, не самых известных. Стиль катания отличается от европейского, было любопытно за этим наблюдать. Привыкла уже к тому, что демонстрируют в Европе, а тут посмотрела российские танцы и увидела, что бывает и по-другому, – сказала Лопарева.