Аделина Галявиева: «Мне приятно видеть побольше программ от взрослых женщин, которые не стесняются своей сексуальности. Как Луна Хендрикс»

Французская фигуристка Галявиева высказалась в поддержку взрослых спортсменок.

Галявиева выступала за Францию в танцах на льду с Луи Тороном. До перехода во французскую сборную представляла Россию.

– Не хочу ничего плохого сказать про российских девочек, они потрясающие. Я их уважаю. Но лично мне приятно видеть побольше женственности, программ от взрослых женщин, которые не стесняются своей сексуальности. Как Луна Хендрикс, в России такой была Елизавета Туктамышева.

– При этом бытует мнение, что она иногда перебарщивает.

– А я не соглашусь. Она красивая девушка, и я не считаю, что женщина должна извиняться за то, что у нее красивая фигура. Я вообще это не принимаю.

Помимо Хендрикс, мне импонирует японка Каори Сакамото. У нее тоже более взрослые программы, более продуманные в плане зрелости и подачи образа. Настя Губанова, к слову, тоже радует.

Но и россиянок я принижать никак не хочу, – сказала Галявиева.