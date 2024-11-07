Аделина Галявиева: «Мне приятно видеть побольше программ от взрослых женщин, которые не стесняются своей сексуальности. Как Луна Хендрикс»
Галявиева выступала за Францию в танцах на льду с Луи Тороном. До перехода во французскую сборную представляла Россию.
– Не хочу ничего плохого сказать про российских девочек, они потрясающие. Я их уважаю. Но лично мне приятно видеть побольше женственности, программ от взрослых женщин, которые не стесняются своей сексуальности. Как Луна Хендрикс, в России такой была Елизавета Туктамышева.
– При этом бытует мнение, что она иногда перебарщивает.
– А я не соглашусь. Она красивая девушка, и я не считаю, что женщина должна извиняться за то, что у нее красивая фигура. Я вообще это не принимаю.
Помимо Хендрикс, мне импонирует японка Каори Сакамото. У нее тоже более взрослые программы, более продуманные в плане зрелости и подачи образа. Настя Губанова, к слову, тоже радует.
Но и россиянок я принижать никак не хочу, – сказала Галявиева.
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