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Аделина Галявиева: «Я бы не взялась говорить, что международное фигурное катание прямо-таки обеднело в отсутствие россиян»

Бывшая французская фигуристка Аделина Галявиева высказалась об отстранении россиян.

Галявиева выступала за Францию в танцах на льду с Луи Тороном. До перехода во французскую сборную представляла Россию. 

– Как за границей относятся к отстранению россиян? Какое мнение превалирует?

– На самом деле тему россиян редко когда обсуждают.

Луна Хендрикс честно сказала, что ей повезло кататься в такую эпоху. Получается, отстранение россиян – шанс для тех, кто был на вторых ролях?

– Все всё прекрасно понимают, здорово, что Луна честно об этом говорит, но вообще тема русских будто бы идет стороной, ее редко когда поднимают, – сказала Галявиева. 

– На ваш взгляд, международное фигурное катание обеднело без российских фигуристов?

– И да и нет. Я думаю, что нельзя отрицать сам факт того, что российские спортсмены – это очень сильные спортсмены. Причем во всех категориях, даже у мальчиков. Когда российские ребята собирают стабильные прокаты, они могут претендовать на медали и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира. У девушек и пар тем более статус фаворитов очевиден, российские танцы тоже всегда были очень сильны.

При этом все-таки я бы не взялась говорить, что само международное фигурное катание прямо-таки обеднело в их отсутствие. Безусловно, здорово, когда выступают все сильнейшие. Но обесценивать все остальные сборные не стоит. Я бы не сказала, что смотреть соревнования без россиян неинтересно, – приводит слова Галявиевой «Чемпионат».

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
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Аделина Галявиева
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