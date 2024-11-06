Леонова о Косторной и Кунице: «Сомневаюсь, что произойдет возвращение. В очень редких случаях удается это сделать»

Алена Леонова сомневается, что фигуристка Алена Косторная вернется в спорт.

Сегодня Косторная сообщила, что она и ее партнер и супруг Георгий Куница пропустят два ближайших сезона из-за личных дел, после чего планируют вернуться к соревнованиям.

– Верите в возможную перезагрузку карьеры после перерыва в два сезона?

– Это маловероятно, в очень редких случаях удается это сделать. Если человек берет паузу, это уже о чем‑то говорит. Время покажет, но пока сомневаюсь, что произойдет возвращение. Сейчас тоже, когда был переход в пары, особого прорыва не было, и даже я бы сказала, что они не реализовали весь свой потенциал на стартах. Я в принципе (их решению) не удивилась: они не поехали на прокаты, это уже был звоночек.

– Выдвигаются две версии болельщиками: или личные причины, или смена спортгражданства.

– Да, есть над чем задуматься. А может, и то, и другое. Можно успеть все это сразу, а потом выйти и у всех выиграть. Вот это было бы круто, – сказала Леонова.