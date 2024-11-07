На шоу Навки «Вечера на хуторе 2.0» фигура свиной головы появилась над эмблемой хоккейного «Спартака». Организаторы не успели перекрасить лед
Фигура свиной головы оказалась над эмблемой хоккейного «Спартака» на шоу Навки.
В московском «Мегаспорте» с 1 по 10 ноября проходит ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе 2.0».
Согласно программе, фигура свиной головы появляется в центре зала. В этом же месте на льду изображена эмблема ХК «Спартак».
Как пишет телеграм-канал «ЦВБП-медиа», организаторы не успели перекрасить лед после домашнего матча команды.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал «ЦВБП-медиа»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости