На шоу Навки «Вечера на хуторе 2.0» фигура свиной головы появилась над эмблемой хоккейного «Спартака». Организаторы не успели перекрасить лед

Фигура свиной головы оказалась над эмблемой хоккейного «Спартака» на шоу Навки.

В московском «Мегаспорте» с 1 по 10 ноября проходит ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе 2.0».

Согласно программе, фигура свиной головы появляется в центре зала. В этом же месте на льду изображена эмблема ХК «Спартак ».

Как пишет телеграм-канал «ЦВБП-медиа», организаторы не успели перекрасить лед после домашнего матча команды.

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