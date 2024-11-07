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На шоу Навки «Вечера на хуторе 2.0» фигура свиной головы появилась над эмблемой хоккейного «Спартака». Организаторы не успели перекрасить лед

Фигура свиной головы оказалась над эмблемой хоккейного «Спартака» на шоу Навки.

В московском «Мегаспорте» с 1 по 10 ноября проходит ледовое шоу Татьяны Навки  «Вечера на хуторе 2.0».

Согласно программе, фигура свиной головы появляется в центре зала. В этом же месте на льду изображена эмблема ХК «Спартак».

Как пишет телеграм-канал «ЦВБП-медиа», организаторы не успели перекрасить лед после домашнего матча команды.

ВИДЕО

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал «ЦВБП-медиа»
logoСпартак
logoТатьяна Навка
logoКХЛ
видео
животные и спорт
ледовые шоу
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