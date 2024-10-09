Заявленная на турнир во Франции Анна Румак не получала открепление от ФФККР
Фигуристка Анна Румак не получала открепление на переход во Францию от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Ранее Румак вошла в предварительный список участников турнира Trophee du Mont Blan, который пройдет 16-17 ноября во французском Сен-Жерве. Спортсменка заявлена в юниорских танцах на льду с новым партнером Антонином Эмо. При этом участие дуэта не подтверждено окончательно – со стороны россиянки еще ожидается «разрешение».
Ранее Румак выступала вместе с Глебом Гончаровым. В прошлом сезоне их дуэт стал серебряным призером этапа Гран-при России среди юниоров и занял девятое место на первенстве страны.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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