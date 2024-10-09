Анна Румак заявлена на французский турнир Trophee du Mont Blanc в дуэте с Антонином Эмо

Российская фигуристка Анна Румак заявлена на турнир во Франции.

Об этом сообщается на сайте Французской федерации ледовых видов спорта.

Румак вошла в предварительный список участников Trophee du Mont Blanc, который пройдет 16-17 ноября в Сен-Жерве. Она заявлена в юниорских танцах на льду в дуэте с Антонином Эмо.

Отмечается, что участие не подтверждено окончательно – со стороны россиянки еще ожидается «авторизация».

Ранее Румак выступала вместе с Глебом Гончаровым. В прошлом сезоне их дуэт стал серебряным призером этапа Гран-при России среди юниоров в Красноярске и занял девятое место на первенстве страны в Саранске.