Анна Румак заявлена на французский турнир Trophee du Mont Blanc в дуэте с Антонином Эмо
Российская фигуристка Анна Румак заявлена на турнир во Франции.
Об этом сообщается на сайте Французской федерации ледовых видов спорта.
Румак вошла в предварительный список участников Trophee du Mont Blanc, который пройдет 16-17 ноября в Сен-Жерве. Она заявлена в юниорских танцах на льду в дуэте с Антонином Эмо.
Отмечается, что участие не подтверждено окончательно – со стороны россиянки еще ожидается «авторизация».
Ранее Румак выступала вместе с Глебом Гончаровым. В прошлом сезоне их дуэт стал серебряным призером этапа Гран-при России среди юниоров в Красноярске и занял девятое место на первенстве страны в Саранске.
Опубликовано: Ян Мельник
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