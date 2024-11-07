Ветлугин о работе с Рукавицыным: «У нас хороший диалог, когда тебя слышат, рассматривают предложения. Достаточно быстро нашли общий язык»
Ранее фигурист работал с Алексеем Мишиным.
«Меня заставлять не нужно, меня нужно порой в определенный момент остановить, как-то успокоить. Понятное дело, если я сам понимаю, что что-то не смогу преодолеть, говорю, что это сложно для меня, сегодня это невыполнимо, тренеры идут навстречу, пытаемся скорректировать процесс.
Какая для меня приятная новизна – налаженный, взрослый диалог взрослого спортсмена и взрослого тренера, хороший диалог, когда тебя слышат, рассматривают предложения.
Прошла ли притирка к штабу? Я думаю, да. Достаточно быстро нашли общий язык. Понятно, что помимо спортивного аспекта есть еще человеческий фактор, как мы в энергетике совпадем. Я думаю, что мы тоже к этому приходим, уже все хорошо по-человечески общаемся», – сказал Ветлугин.
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