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Ветлугин о работе с Рукавицыным: «У нас хороший диалог, когда тебя слышат, рассматривают предложения. Достаточно быстро нашли общий язык»

Матвей Ветлугин рассказал о тренировках в группе Евгения Рукавицына.

Ранее фигурист работал с Алексеем Мишиным. 

«Меня заставлять не нужно, меня нужно порой в определенный момент остановить, как-то успокоить. Понятное дело, если я сам понимаю, что что-то не смогу преодолеть, говорю, что это сложно для меня, сегодня это невыполнимо, тренеры идут навстречу, пытаемся скорректировать процесс.

Какая для меня приятная новизна – налаженный, взрослый диалог взрослого спортсмена и взрослого тренера, хороший диалог, когда тебя слышат, рассматривают предложения.

Прошла ли притирка к штабу? Я думаю, да. Достаточно быстро нашли общий язык. Понятно, что помимо спортивного аспекта есть еще человеческий фактор, как мы в энергетике совпадем. Я думаю, что мы тоже к этому приходим, уже все хорошо по-человечески общаемся», – сказал Ветлугин. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoсборная России
мужское катание
Евгений Рукавицын
logoМатвей Ветлугин
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