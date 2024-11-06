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Ветлугин о короткой программе под песню Агутина: «Это была постановка с целью покайфовать. Возможно, многим зрителям песня нравится»

Ветлугин рассказал, как зрители восприняли его программу «На сиреневой луне».

– Ты много катал короткую программу на шоу Ильи Авербуха. Помогло?

– Слушай, думал об этом, помогает ли оно или нет. И склоняюсь к тому, что не помогает, потому что на турнирах кардинально другой настрой. На шоу другие условия: короче площадка, темный свет, установки не такие.

Поэтому приходится диаметрально противоположно настраивать себя перед стартом. Да, я рад, что была у меня возможность у Ильи Авербуха прокатать это в шоу множество раз, накатать программу, первые какие-то отзывы собрать о ней – понравилось, не понравилось зрителям в принципе. Ну и перенести это уже на старт потом.

– И какие были отзывы?

– Смешанные. Об этой программе нет однозначного мнения. Кто-то критикует за то, что это слишком не жанр для соревнований. Кто-то говорит, что это просто, и ждет от меня серьезной истории, которую я могу на льду доносить, драмы какой-нибудь. Или хорошей комедии в действиях.

Но с легкой музыкой появляется и легкость в программе. Это была постановка с целью покайфовать в условиях того, что мы будем в этом сезоне кататься внутри страны. Возможно, многим зрителям эта песня нравится.

– И не только зрителям. Было видео, как Миша Коляда и Аня Щербакова подпевали Агутину во время твоего проката.

– Я видел! Потом Аню попросил: «В следующий раз включай микрофон». Чтобы не просто микрофон держать, а прям петь в него, – сказал фигурист. 

Фигурка со странностями: второе место = последнее. Главное о Гран-при в Казани

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoсборная России
мужское катание
logoМатвей Ветлугин
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